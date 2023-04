“Do kenë para dhe dashuri”, astrologu zbulon shenjat më me fat për muajin prill

Astrologu Jorgo Pulla ka treguar se cilat do të jenë shenjat më me fat të horoskopit për muajin prill.

Sipas astrologut Hëna e plotë e cila do të ndodhë në aksin Peshore-Dash do të sjellë ndikim të mirë te të gjitha shenjat, por ato që do jenë më me fat janë Peshorja, Dashi, Gaforrja dhe Bricjapi.

“Hëna e plotë ndodh në Peshore, në shenjën e dashurisë dhe dhembshurisë ka ndikim te Peshorja, Dashi dhe Gaforrja.

Janë shenjat më perfekte me ndikime të mëdha.

10 ditëshi i tretë i Bricjapit do ketë një mundësi plus në lidhje me çështjet ekonomike.

Pra shenjat më me fat janë Peshore-Dash dhe Gaforre- Bricjap”, tha astrologu Jorgo Pulla.