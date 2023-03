"Do ju hapen probleme"/ Meri Shehu jep lajmin e keq për këtë shenjë horoskopi

Dashi

Vaxhdon nervozizmi familjae !Dikush i afert mashkull ju ngaterron ne familje e ju ve ide nervoze e xheloze!

Demi

Nje debat mund tju prishi qetesine !Kujdes ne udhetime mos merrni me shume se duhet hov !

Binjaket

Keni nje deshire te madhe per te fituar para dhe kjo do ju hap probleme aty ku juk e prisni !

Gaforrja

Marsi ne shenjen tuaj behet dominant dhe ju heq qejfin per te qene te qete por doni sherre e debate !

Luani

Nje person i familjes po vepron ne fshehtesi kunder puneve tuaja !Ndoshta kjo duhet sqaruar per efekt qellimesh apo strategjie !

Virgjeresha

Keni nje mundesi te veproni shpejt ne lidhje me nje ceshtje ligjore !Por nuk duhet te tregoni nervozizem ose padurrim !

Peshorrja

Nje epror ose partner ne cift mund te dal shume antagonist me ju ne kete periudhe dhe nuk ju hap rruge !

Akrepi

Jeta juaj do intensifikohet ne shume jashte vendit Do keni me shume energji dhe veprim rezultativ !

Shigjetari

Keni shoenzine por edhe instikt fitues ne ekonomi !Jeta erotike do jete shume e fuqishme !

Bricjapi

Nje sulm antagonist nga nje bashkepuntor apo debat ne cift juk perjashtohet te ndodh akoma dhe sot !

Ujori

Do keni me shume veprim dhe dore te lire ne lidhje me punen dhe jeten e perditshme Do jeni shume aktiv !

Peshqit

Dikush do behet shume i ngjitur pas jush sidomos ne jeten erotike !Nuk ka menyra per ta perballuar !