Ditët më me fat në shtator për të gjitha shenjat astrologjike

Cilat janë ditët me fat dhe si ndikojnë ato në jetën tonë?

Ditët me fat janë ditë kur kemi më shumë gjasa të arrijmë qëllimet tona, të lidhemi me njerëzit e tjerë dhe të ndihemi të përmbushur. Këto janë ditët kur energjia e universit përputhet me energjite tona personale dhe na sjell lumturi.

Keto jane diitët më me fat në shtator për të gjitha shenjat astrologjike

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

1. Dashi: 2, 9, 16, 23, 30 shtator

2. Demi: 3, 10, 17, 24 shtator

3. Binjakët: 4, 11, 18, 25 shtator

4. Gaforrja: 5, 12, 19, 26 shtator

5. Luani: 6, 13, 20, 27 shtator

6. Virgjëresha: 7, 14, 21, 28 shtator

7. Peshorja: 1, 8, 15, 22, 29 shtator

8. Akrepi: 2, 9, 16, 23, 30 shtator

9. Shigjetari: 3, 10, 17, 24 shtator

10. Bricjapi: 4, 11, 18, 25 shtator

11. Ujori: 5, 12, 19, 26 shtator

12. Peshqit: 6, 13, 20, 27 shtator