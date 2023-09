“Ditë të mira në dashuri dhe punë”, parashikimi i yjeve për secilën shenjë Horoskopi

Dashi

Java që po hapet do jetë shumë e luhatshme për ju, pasi disa ditë nuk do të çojnë në rezultatet për të cilat keni punuar aq shumë. Të tjerët po. Dhe ju duhet të përqendroheni në to.

Demi

Dita nuk do të jetë e paharrueshme, por as e keqe. Por kini kujdes ditët e mesjavës do të jenë më pak pozitivet, ato më të përmbajtura për t’u qëndruar larg. Pjesa tjetër e javës do të jetë ende mjaft lart e poshtë.

Binjakët

Lajme të mira për ju që do të keni një ditë dhe javë pozitive nga të gjitha këndvështrimet. Yjet do të jenë në anën tuaj dhe Hëna gjithashtu do të hyjë në shenjë të martën. Mendoni të relaksoheni dhe të kaloni ditët tuaja me ata që doni.

Gaforrja

Ditë të shkëlqyera ju presin. Për më tepër, Hëna do të jetë në shenjë nga e premtja. Të hënën mund të vuani pak në punë ose të keni probleme familjare, por asgjë e komplikuar. Epo atëherë gjithë pjesën tjetër të javës.

Luani

Do të keni një ditë të shkëlqyer! Mos prisni asgjë tjetër për ta shijuar këtë moment në maksimum. Në fund të javës së ardhshme do të keni edhe Hënën në shenjën tuaj e cila do ju sjellë shumë mundësi të bukura sidomos në nivel pune.

Virgjëresha

Dhe fillimi i javës nuk do të mbahet mend… Gjërat do të fillojnë të përmirësohen vetëm nga fundjava e ardhshme. Merrni parasysh vetëm ditët pozitive ndërsa për ato negative përpiquni të bëni sa më pak.

Peshorja

Gjatë orëve të ardhshme do të ketë lajme të mira dhe të bukura si në dashuri ashtu edhe në punë. Për ju premton jo vetëm një të hënë të mirë, por edhe një javë të mirë. Ditët më pozitive do të jenë ato të fillimit dhe veçanërisht të hënën.

Akrepi

Do të ju presin ditë të mira si në dashuri ashtu edhe në punë. Nuk do të jetë kështu në fundjavë. Dhe kujdesi duhet të jetë i shtuar.

Shigjetari

Ju pret një fillim pozitiv i javës. Ditë të shkëlqyera për t’u shijuar plotësisht. Nga e hëna do të keni merkurin në shenjën tuaj. Por kujdes, në mes të javës era do të ndryshojë për keq.

Bricjapi

Do të kaloni një javë të mbarë sidomos gjatë fundjavës. Ditët nga e hëna në të enjte janë gjithashtu të mira. Kushtojini vëmendje ditëve të së martës dhe të mërkurës. Kafshoni gjuhën për të shmangur debatet.

Ujori

Po vjen një periudhë mjaft komplekse. Përfitoni plotësisht nga dy ditët e vetme që janë sigurisht të shkëlqyera, domethënë të mërkurën dhe të shtunën. Në vend të kësaj, do të ngadalësoni shpejtësinë të martën, të enjten dhe të dielën.

Peshqit

Të filloni një ditë dhe javë të mirë. Asgjë e bujshme, por edhe për të mos u ankuar… Pjesa fillestare do të ndikohet nga dy ditë pozitive ndërsa e mërkura dhe e enjtja do të jenë ditët “më të këqija”.