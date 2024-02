Disa të nënës dhe ca të njerkës, cilat janë shenjat me fat të “zi” dhe të “bardhë”

ME FAT

Peshqit dhe Ujori, të lindur në fillim të dhjetëditëshit të parë, këtë javë, të paktën deri në datën 23, nuk do të kenë asnjë ankesë. Jeni në maksimumin tuaj, në aspektin romantik dhe financiar, do të gjeni mënyra për të dalë nga rrugët pa krye ose mund t’ju vijnë mundësi të mrekullueshme. Nga ana tjetër, romantikët do bëhen (ju që nuk jeni), të ëmbël, simpatikë dhe të dashuruar.

PA FAT

Luanët, Demi, Akrepi, të lindur në mes të dhjetëditëshit të parë, me Marsin në Ujor, ​​nuk ndihen aspak rehat në “marrëdhënie”, “shtëpi”, “punë”. Bëhuni gati sepse klima pritet të përkeqësohet, sidomos në datën 22, me skena e kontradikta nga më të ndryshmet, rivalitete, pretendime e kërkesa, të cilat mund të sjellin largësi e deri në ndarje.