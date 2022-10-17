Disa mënyra se si të ngrohni shtëpinë tuaj dhe të kurseni energji
Përgatitjet për dimër kanë filluar dhe çmimet janë rritur në mënyrë dramatike për shkak të luftës në Ukrainë dhe vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë. Ne paraqesim pesë mënyra të thjeshta dhe të lira për të ngrohur shtëpinë ose banesën tuaj.
Përveç rritjes së energjisë elektrike, ata që ngrohen me ngrohje apo dru po përballen edhe me fatura më të larta. Me ndihmën e këtyre këshillave ju mund të ngrohni edhe shtëpinë tuaj pa kosto të fshehura.
Përdorni furrën
Pasi të keni pjekur një pjatë, kur të fikni furrën, e lini të hapur. Në këtë mënyrë, nxehtësia e mbetur do të ngrohë dhomën në të cilën ndodhet. Nuk do t’ju kushtojë asgjë, dhe do të merrni dy në një – një vakt, një dhomë të ngrohtë.
Mbuloni dritaret dhe dyert – Mbyllja e dobët e dyerve dhe dritareve mund ta mbajë shtëpinë tuaj të freskët. Kushtojini vëmendje hapësirave të vogla dhe përpiquni t’i mbuloni me ndonjë leckë ose sfungjer.
Mbyllni dhomat – Nëse jetoni në një shtëpi ose apartament me disa dhoma dhe në të cilën nuk kaloni shumë kohë, mos harroni t’i mbyllni ato. Kjo do të mbajë mjaftueshëm nxehtësi në dhomën kryesore ku po qëndroni, siç është dhoma e ndenjes.
Përdorni qilimat – Tapetet janë një pengesë e shkëlqyer midis dyshemesë së ftohtë dhe jush. Gjatë periudhës së dimrit zgjidhni tapete të buta dhe më të trashë dhe nuk do të pendoheni dhe as nuk do të ftoheni.
Kontrolloni radiatorët – Para sezonit të ngrohjes, nëse keni ngrohje qendrore, kontrolloni të gjithë radiatorët në shtëpi. Nëse ajri bllokohet në to, do të thotë se nuk do të funksionojnë siç duhet. Prandaj, këshillohet që të zhvidhosni pak valvulat dhe t’i lini radiatorët të “marrin frymë”.