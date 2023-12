Diabetikët: Hulumtimet zbulojnë pilulën që mund t’i çlirojë ata nga insulina

Baricitinib , një ilaç imunosupresiv kryesisht kundër artritit reumatoid, por edhe kushteve të tjera inflamatore (p.sh. alopecia areata, dermatiti atopik, artriti juvenil ) demonstroi veti të sigurta dhe efektive në favor të prodhimit të insulinës në trup dhe kundër përparimit të diabetit të tipit 1.

Zbulimi i rëndësishëm i botuar në New England Journal of Medicine (NEJM) ka të bëjë me studimin klinik BANDIT – Baricitinib në Diabetin me Fillim të Ri të Tipit 1 , provën e parë globale të këtij lloji dhe një projekt kërkimor me financim nga Instituti i Kërkimeve për Diabetin e të Miturve (JDRF). , organizata kryesore për kërkimin e diabetit të tipit 1 dhe pjesëmarrje nga Spitali Mbretëror i Melburnit, Spitali i Shën Vincentit në Melburn, Spitali Mbretëror i Fëmijëve dhe Spitali i Grave dhe Fëmijëve në Adelaide.



Studiuesi Thomas Kay, bashkë-udhëheqës i studimit BANDIT me Dr Helen Thomas, tha: ” Sprova BANDIT tregoi se baricitinib mund të ruajë funksionin e qelizave β dhe prodhimin e insulinës tek njerëzit e sapo diagnostikuar me diabet të tipit 1. Kjo sugjeron që nëse jepet mjaft herët , mund të lejojë që njerëzit me diabet të tipit 1 të bëhen dukshëm më pak të varur nga terapia me insulinë .’

Mekanizmi i veprimit

Funksioni kryesor i ilaçit është të frenojë Janus kinases (JAK), enzimat e përfshira në inflamacion dhe përgjigjen imune dhe, veçanërisht në rastin e diabetit, “sulmojnë” qelizat β-prodhuese të insulinës. Studiuesit shpjegojnë se sulmi imunitar ndaj qelizave β ndodh gradualisht, kështu që te njerëzit e diagnostikuar herët ka ende një mjaftueshmëri të qelizave β të afta për të prodhuar hormonin.

Këtu vjen baricitinib , i cili ishte në gjendje të mbronte qelizat β të mbijetuara, duke lejuar trupin të vazhdojë të prodhojë insulinë, duke reduktuar nevojën për stilolapsa . Në veçanti, baricitinib rezultoi në nivele të qëndrueshme të C-peptidit , i cili përdoret për të kontrolluar hipogliceminë dhe për të vlerësuar rezervën e insulinës.

Studimi zgjati 48 javë, gjatë së cilës 91 pjesëmarrësit e moshës 10-30 vjeç me diagnozë të diabetit 100 ditë para fillimit të provës morën një pilulë me substancën aktive çdo ditë. Trajtimi ishte i sigurt, pa asnjë efekt anësor të raportuar nga pjesëmarrësit.

Shpresa për një trajtim të ri

Rezultatet e provës klinike japin shpresë për një trajtim të ri të aftë për të reduktuar të paktën varësinë nga insulina e injektueshme, theksojnë studiuesit. Hulumtimi novator premton një trajtim modifikues të sëmundjes për diabetin e tipit 1 në formë tabletash. Deri më tani , njerëzit me diabet të tipit 1 kanë qenë të varur nga insulina e shpërndarë përmes një stilolapsi ose pompe infuzioni. Prova jonë tregoi se nëse fillimi i trajtimit fillon mjaft herët dhe ka pajtueshmëri me mjekimin, prodhimi i insulinës mbahet. “Pjesëmarrësit që morën ilaçin kishin nevojë për shumë më pak insulinë, ” tha Dr. Kay.

Menaxhimi i përjetshëm i sëmundjes autoimune vendos një barrë të konsiderueshme për pacientët dhe familjet, duke kërkuar monitorim të përpiktë të glukozës dhe administrim të insulinës gjatë gjithë kohës, vëren profesori, duke theksuar me optimizëm se nëse trajtimi miratohet, do të jetë ” një ndryshim i madh në mënyrë. për të menaxhuar diabetin e tipit 1 dhe për të përmirësuar rrënjësisht aftësinë për të kontrolluar sëmundjen .’