Dhjetë termat më të kërkuar në Wikipedia në 2023

A keni menduar ndonjëherë nëse njerëzit e tjerë në internet po kërkojnë të njëjtat gjëra si ju? Vetëm këtë vit, Wikipedia në gjuhën angleze kishte 84 miliardë shikime të faqeve, dhe këto janë 10 termat më të kërkuar në platformë në vitin 2023.

Pathaan me 19,932,509 shikime

Thriller aksion indian i vitit 2023 në Hindi për një agjent indian që garon kundër “orës së fundit të botës”. Shumë mund të mos kenë dëgjuar as për të, por fitoi 128 milionë dollarë në arkat botërore.

Premier League Indiane 2023 me 20,694,974 shikime

Liga e kriketit për meshkuj të këtij viti, e cila mbahet çdo vit në Indi, u rendit në top 10 termat më të kërkuar. Kriket, siç do ta shihni më poshtë, është një temë shumë e njohur.

Jawan me 21,791,126 shikime

Një tjetër film thriller aksion indian i vitit 2023 për rrëmbimin e trenave. Mund ta shikoni këtë film në Netflix për të parë se për çfarë bëhet fjalë.

Robert Oppenheimer me 25,672,469 shikime

Fizikan teorik amerikan, drejtor i laboratorit të Los Alamos dhe Projektit Manhattan gjatë Luftës së Dytë Botërore (mbi të cilin është bazuar filmi “Oppenheimer”). Atij shpesh i jepet titulli “babai i bombës atomike”.

Kupa e Botës në Kriket me 25,961,417 shikime

Kampionati Ndërkombëtar Njëditor i Kriketit mbahet çdo katër vjet. Australia fitoi këtë vit.

Oppenheimer me 28,348,248 shikime

Filmi i Christopher Nolan për Robert Oppenheimer, luajtur nga Cillian Murphy.

Premier League indiane me 32,012,810 shikime

Siç e përmendëm më parë, njerëzit në Wikipedia e duan vërtet kriket.

Kupa e Botës në Kriket 2023 me 38,171,653 shikime

A e dini se kriket është sporti i dytë më i popullarizuar në botë sipas Atlasit Botëror? Cricket në përgjithësi përbënte 16 përqind të të gjitha 25 faqeve më të kërkuara të Wikipedia-s angleze.

Vdiq në 2023 me 42,666,860 shikime

Faqja është një përmbledhje e vdekjeve të dukshme gjatë gjithë vitit dhe, siç mund ta imagjinoni, ka shumë prej tyre. Free Encyclopedia rendit emrat sipas datës së vdekjes sipas rendit alfabetik. Profesioni me të cilin njiheshin personat e vdekur dhe kombësia e tyre janë të shënuara në regjistrim.

ChatGPT me 49,490,406 shikime

ChatGPT u krijua vetëm një vit më parë, kështu që është e kuptueshme që njerëzit janë të interesuar. E krijuar nga OpenAI, ChatGPT është një lloj inteligjence artificiale që njerëzit mund të kërkojnë të krijojnë dhe/ose të bëjnë gjëra për ta.

Termat e tjerë të kërkimit që u futën në 25 më të mirat e Wikipedia përfshinin filmin Barbie, Lionel Messi, Matthew Perry dhe filmin “Avatar: The Way of Water”.