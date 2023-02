Dhjetë leksione të rëndësishme jete që na japin macet

Të mitizuara që nga kohët e faraonëve dhe sot nga infulencier-ët dhe të famshmit, macet edhe në vitin 2021 adhurohen. Një histori dashurie që, si të gjitha dashuritë e mëdha, merr, por edhe di të japë. Për të gjithë adhuruesit e maceve (dhe joadhuruesit), ja disa leksione jete që mund të na japin felinët tanë të zemrës:

Përshtatuni me çdo situatë

Macet arrijnë të përshtaten shumë shpejt dhe të flenë edhe në një hapësirë shumë të vogël nëse u duket e rehatshme. Secili prej nesh ndonjëherë e gjen veten në situata ku nuk mund të kthehet mbrapa ose të gjendet në një vend të pakëndshëm. Nëse na ndodh, duhet të mendojmë si macet: ato na inkurajojnë të ecim para me qetësi. Ruaj qetësinë, bëhu një mace.

Shijojeni pushimin

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mesatarisht, çdo mace fle deri 15 orë në ditë. Ok, ne njerëzit flemë më pak, por në çdo rast cilësia gjumit është e rëndësishme. Vëzhgoni macet ndërsa flenë, duket sikur shohin vetëm gjëra të bukura në ëndërr. Pra leksioni është: mos u mbërtheni nga ankthi dhe stresi edhe gjatë pushimit i cili duhet shijuar dhe nuk duhet prishur kurrë.

Mos e lini kurrë pas dore kujdesin ndaj vetes

Macet e pastrojnë veten shumë shpesh: rreth 50% të kohës së tyre e kalojnë duke u kujdesur për vete. Me ritmet tona të shpeshta të jetës, shpesh e anashkalojmë kujdesin ndaj vetes. Marrim në dorë telefonin dhe e zëvendësojmë kohën për të bërë një krehje, një masazh, një manikyr. !

Asgjë nuk është e pamundur

Macet kanë forma të ndryshme, ka mace të shëndosha, të dobëta, me masë të vogël ose XXL. Pikërisht si ne. Të gjitha janë të ndryshme, por bëjnë të njëjtat gjëra, flenë, ngjiten, luajnë, etj. Dhe na tregojnë që edhe pse nuk kemi të njëjtin fizik, pengesat e jetës mund t'i kalojmë. Në çfarëdo forme që na shfaqen.

Mund të rrëzohesh, por ngrihu prapë në këmbë

Pra, rrëzime do të kemi që ç'ke me të. Ajo që ka rëndësi nuk është rrëzimi, por si ia del mbanë. Dhe macet e bëjnë gjithmonë me një dozë të fortë stili.

Të bësh stretching është e rëndësishme

Macet bëjnë një stretching sa herë përgatiten të lëvizin dhe të bësh stretching është diçka pozitive. Ndihmon për të mbajtur muskujt fleksibël dhe artikulacionet në lëvizje. Le ta bëjmë sa më shpesh këtë gjë, pa hezituar.

Stabilizo marrëdhëniet

Macet kalojnë shumë kohë me padornët e tyre: shtrihen pranë tyre e u përkëdhelen mes këmbëve, u hipin në shpatull. Kontakti fizik për to është i rëndësishëm. Kur jemi në vështirësi, një përqafim i papritur nga personi i dashur është diçka relaksuese. Kontaktet e vogla në jetë bëjnë diferencën.

Arratisu nëse ke nevojë

Macet janë të lira, asnjëherë të burgosura. Ndonjëherë dalin jashtë, largohen, por pastaj kthehen. Ndonjëherë është e nevojshme të kthesh shpinën dhe të zbulosh diçka të re, jashtë rutinës. Edhe pse në fund rikthehemi tek ritualet dhe ritmet tona.

Shiko gjithmonë diellin

Dielli është kripa e jetës së maceve. Sapo një rreze hyn në dritare, ato hidhen menjëherë. Mund të kalojnë edhe orë të tëra në dritën e ngrohtë të diellit. Të përpiqemi edhe ne të rrimë sa më gjatë në dritën pozitive të diellit. Le të gjejmë dritën tonë!

Shënjo kufijtë me njerëzit

Macet janë 'territoriale', ashtu si njerëzit. Leksioni që duhet të marrim nga felinët është se duhet të limitojmë çdo marrëdhënie. Qoftë nëse bëhet fjalë për një koleg, të afërm ose mik. Duhen vendosur kufij për të pasur një jetë të lumtur dhe të kënaqshme. Nëse dikush kalon kufijtë që kemi vendosur, duhet të shqetësohemi dhe të gjejmë mënyrën t'i rivendosim gjërat në vendin e tyre. Kështu që të vendosim kufijtë, të mos i tejkalojmë ato dhe as të mos lëmë të tjerët t'i tejkalojnë.