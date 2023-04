“Dhimbja është e përkohshme”/ Këto 3 shenja të horoskopit do të kenë javën më të keqe

Demi

Afërdita është zyrtarisht jashtë territorit tuaj që nga 11 Prilli… por mos u shqetësoni, sundimtari juaj do të kthehet vitin e ardhshëm. Thënë kjo, ju mund ta gjeni veten duke u bërë tepër i preokupuar me çështjet financiare në fillim të javës, veçanërisht me Venusin që hyn te Binjakët dhe në shtëpinë tuaj të dytë të rehatisë, sigurisë dhe sistemeve të vlerave.

Më e rëndësishmja, Afërdita do të lidhet me Plutonin përmes shtëpisë tuaj, karrierës dhe reputacionit, gjë që shton një shtresë të ndezur në mendimet tuaja dhe shkëmbimet financiare.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mbani mend, në shtëpinë tuaj të 12-të të sekreteve dhe modeleve të pavetëdijshme do të ketë një lidhje dielli-Jupiter, duke sugjeruar mundësinë që ju të dëshironi t’i mbani gjërat private. Pas kësaj, Afërdita do të përballet me Saturnin në shtëpinë tuaj të 11-të. Këtu mund të jenë në kundërshtim dëshirat tuaja sensuale dhe ndjenja e përkatësisë në botë.

Virgjëresha

Ka më shumë të ngjarë të përqendroheni në logjistikën e një aseti të përbashkët dhe/ose marrëdhënie intime në fillim të javës, pasi hëna do të endet në shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë, familjes dhe themeleve emocionale, dhe të gjitha do të lidhen me Jupiterin e shtrirë në procesi.

Një kontroll i papritur i realitetit do të ndodhë, veçanërisht kur ka të bëjë me shkëmbimet tuaja profesionale dhe kujdesin e duhur. Për të qenë në anën e sigurt, është e rëndësishme të kontrolloni dyfish dhe trefish cilësimet tuaja të sigurisë dixhitale, veçanërisht ato prej jush që sjellin punën me vete në shtëpi çdo ditë.

Sheshi i Venusit me Saturnin më 14 Prill gjithashtu mund të lëkundet për sa i përket bashkëpunimeve tuaja profesionale, pasi mund të pajtoheni me faktin se angazhimi për një partneritet mund të rrezikojë potencialisht reputacionin tuaj dhe/ose anasjelltas.

Bricjapi

Bëni paqe me të kaluarën tuaj dhe zgjeroni horizontet tuaja personale. Më e lehtë për t’u thënë sesa për t’u bërë, por me hënën që ndriçon shtëpinë tuaj të përgjumur të 12-të të modeleve të pavetëdijshme në fillim të javës.

Dielli do të bashkohet gjithashtu me Jupiterin në këtë zonë të grafikut tuaj (shtëpisë) ditën tjetër, duke ju lënë pa zgjidhje tjetër veçse të shkoni brenda dhe të shikoni dinamikën e familjes suaj nga një lente tjetër.

Në fund të fundit, kur reflektoni mbi themelet tuaja dhe ndjenjën e sigurisë, a mendoni se veprimet tuaja janë në përputhje me stilin e jetës që po aspironi?