Dëshironi të bllokoni thirrjet e padëshiruara, WhatsApp vjen me një përditësim të ri

Thirrjet nga njerëz të panjohur janë të padëshiruara veçanërisht përmes WhatsApp.

Meqenëse Komunitetet u prezantuan me aplikacionin, mund ta gjeni veten shumë më të ekspozuar ndaj gjërave të tilla. Por për fat të mirë duket se WhatsApp po punon në një mënyrë për ta eliminuar atë.

Ju keni qenë në gjendje të bllokoni prej kohësh çdo shqetësim pasi t’ju kenë dërguar mesazhe ose t’ju kenë telefonuar, por e dini si t’i parandaloni thirrjet me herën e parë?

Pamjet e zbuluara tregojnë se aplikacioni i bisedës në pronësi të Meta-s dëshiron të shtojë një mjet të ri për të heshtur thirrjet e padëshiruara. Ndërsa ato do të shfaqen ende në listën tuaj të njoftimeve dhe telefonatave, ato nuk do të jenë në gjendje t’ju shqetësojnë duke ju telefonuar.

Njerëzit së shpejti mund të aktivizojnë heshtin e telefonuesve të panjohur nga cilësimet. WABetaInfo, i cili zbuloi funksionin e ri tha:

Kjo veçori ka disa avantazhe, të tilla si reduktimi i ndërprerjeve dhe potencialisht shmangia e thirrjeve të padëshiruara.

Nuk është e qartë se kur do të vendoset në aplikacion aftësia për të heshtur telefonuesit e panjohur. WhatsApp po punon vazhdimisht në butona dhe pajisje të reja dhe jo të gjithë bëjnë ndërprerjen. Pra, do të duhet të presim dhe të shohim nëse kjo do të bëhet realitet tani për tani.

Por nëse realizohet, sigurisht që do të jetë i dobishëm dhe popullor. Nëse dëshironi të provoni fillimisht veçoritë më të fundit të WhatsApp, mund t’i bashkoheni programit beta të aplikacionit.

Për të shkarkuar WhatsApp beta për smartfonin tuaj, duhet të shkoni te Google Play në Android dhe të kërkoni për WhatsApp. Lëvizni poshtë faqen derisa të shihni “Bëhuni një testues beta”.

Prekni butonin “I’m In” dhe më pas kliko “Bashkohu” për të konfirmuar. Tani gjithçka që duhet të bëni është të prisni për përditësimin në versionin beta të aplikacionit. Anëtarësimi në WhatsApp beta në iOS është më i vështirë dhe ka kapacitet të kufizuar.