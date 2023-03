Berisha: U desh reagimi i Fatos Nanos që Rama të shkojë në Novoselë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka ironizuar kreun aktual te qeverise Edi Rama. "Fatos Nano çon Ramen ne Novosele!-shkruan Berisha ne FB.

"Te dashur miq, prej disa ditesh banoret e Novoseles, Fierit, Gjirokastres, Tepelenes, Permetit, Gramshit, Elbasanit, perballen me permbtyje te papara ne dekada, zbardhin naten ne terror ne teracat e shtepive te tyre, me kate te para te permbytura, pa buke dhe ilaçe. Edi Rama qeveria dhe pushtetaret kryesore zhgerryhen ne orgjite e weekendit sikur nuk ka ndodhur asgje. Forcat e emergjences civile, policite e ketyre qarqeve, jane lene thuaj te braktisura", shkruan Berisha.

Sipas tij, "u desh reagimi i Fatos Nanos per qendrimin indiferent dhe absurd te Edi Rames, qe ky i fundit te niset per te vizituar vetem pas 72 oreve njeren nga zonat me te kercenuara nga lumi Vjosa, Novoselen. Kesaj i thone Shqiperia permbytet Rama dhe qeveria e tij krifet!", ka shkruar deputeti i PD.