Demenca: Objekti në shtëpi që zbulon çrregullimin dhe i huton pacientët

Rregullimi i dhomave në shtëpi mund të ketë një ndikim serioz te njerëzit me demencë. Në faqen zyrtare të Sistemit Shëndetësor Britanik (NHS), ka një përmendje të veçantë se si faqosja dhe objektet mund të ‘luajnë’ me kujtesën e zbehur, konfuzionin dhe vështirësinë në të mësuar dhe përshtatur që karakterizon njerëzit me këtë çrregullim. ” Megjithëse nuk rekomandohen ndryshime të mëdha në shtëpi gjatë natës, ka gjëra të thjeshta që mund të bëni që do ta ndihmojnë dikë me demencë të ruajë pavarësinë e tij në shtëpi, ” vëren ai.

Reflektimet e bezdisshme



Hera e parë që pashë mamin me “mikun” e saj të ri ishte rreth gjashtë muaj më parë. E nxora kokën nga dera e kuzhinës dhe e pashë para pasqyrës së korridorit. “Mami ushqimi është gati”, i thashë i gëzuar. Ai u kthye nga unë dhe më pas nga pasqyra: ‘Hajde!’ u përgjërua ai dhe ndaloi. “Nuk do të vish”; pyeti ai pasqyrën. Më pas ajo u kthye nga unë, ngriti supet dhe tha: ‘Ajo nuk do të vijë'”, kujton Lickety Glitz për miqësinë e nënës së saj të çmendur me zonjën në pasqyrë në një postim në faqen e internetit të Shoqërisë Alzheimer të Britanisë .

NHS thekson se pasqyrat dhe sipërfaqet e tjera reflektuese mund të shkaktojnë konfuzion për njerëzit me çmenduri, duke rekomanduar që ato të mbulohen ose hiqen dhe të hiqen perdet kur kushtet e ndriçimit lejojnë reflektimin në xhami. Arsyeja pse ndodh kjo është paaftësia e personave me demencë për të kuptuar se po shohin reflektimin e tyre , si pasojë ndihen të kërcënuar nga “i huaji” i cili u shfaq papritur pranë tyre, reagojnë keq dhe nuk mund të qetësohen. Frika nga pasqyrat, thonë ekspertët, mund të jetë një nga arsyet që disa të moshuar me demencë refuzojnë të bëjnë dush.

Megjithatë, imazhi i tyre në pasqyrë mund të mos shkaktojë reagime negative, si në rastin e nënës së Glitz ose pacientëve të një studimi të vjetër nga viti 1996 në International Journal of Nursing Practice .

4 këshilla të dobishme

Hiqni pasqyrat e panevojshme, si ato në dhomën e tyre, dhe çdo pasqyrë dekorative përreth shtëpisë.

Kthejeni në anën tjetër pasqyrat që qëndrojnë në këmbë dhe mbulojnë ato në mur.

Vizatoni të gjitha nuancat e dritareve përpara se të perëndojë dielli.

Ju mund të fshehni pasqyra me postera që përshkruajnë subjekte të qeta si peizazhe natyrore, sigurisht jo modele dhe vija të theksuara, pasi ato mund të shkaktojnë konfuzion dhe çorientim.

Së fundi, një artikull tjetër që kërkon vëmendje është televizori . Sipas organizatës ndërkombëtare “Alzheimer’s Disease International” personat me demencë mund të bëhen joaktivë dhe pasivë, të kalojnë orë të tëra para televizorit, duke prishur kështu rutinën e gjumit ose duke humbur interesin për aktivitetet.