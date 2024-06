Seksi me partnerin e dashur ndryshon trurin!

Me të gjitha këto shpjegime merret terapeutik seksual Dejvid Shnarh nga Kolorado. Sipas tij, seksualiteti përfaqëson shansin për të përjetuar momente të një afërsie të veçantë me partnerin, të cilat ai në librin e tij me titull “Intimacy and Desire” i quan “momente senso-motorike të takimit”. Me këto momente të veçanta njeriu jo vetëm që përjeton ndjenjën e lumturisë në jetën e tij seksuale, por kënaq edhe gjëra të tjera: zemra dhe shpirti qetësohen, lidhja bëhet stabile dhe krijohet dëshira e përjetshme për partnerin e dashur. A bëhet fjalë vetëm për dëshirën për ndjenja të mira të përjetshme me partnerin e njëjtë?

Neurologët dhe shkencëtarët e tjerë në asnjë rast nuk e refuzojnë tezën e Shnarhit. Arsye për të gjitha këto efekte, sipas tyre, përfaqëson neuro-plasticiteti, aftësia e trurit tonë për të ndryshuar strukturën e tij.

Truri ynë, në fakt, është një organ i çuditshëm për krijimin e lidhjeve me të tjerët. Në brendinë e tij gjatë kësaj kohe aktivizohen qeliza të përbashkëta, forcohen sinapset dhe vendosen lidhje të reja mes neuroneve, ndërsa mes personave që janë në marrëdhënie, veçanërisht në një të afërt dhe të mirë siç është seksi me personin e dashur, vendoset një ritëm i përbashkët prej 3 sekondash, gjatë së cilit zhvillohen të gjitha vëzhgimet dhe proceset nervore.

Truri, pra, është organ i përshtatjes, i cili strukturat e tij i ndërton përmes lidhjeve tona me të tjerët, gjë që sipas Shnarhit ndodh para së gjithash nëse të dy partnerët gjatë aktit të dashurisë kontaktojnë me qeniet e njëri-tjetrit, me kontakt përmes syve. Kosovarja-KS