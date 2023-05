Cfarë do të ndodhte nëse në botë nuk do të kishte mace

Macet për ata që nuk e dinë kontribuojnë edhe në ekosistemin tonë, duke bërë shumë më tepër nga sa realisht duken.

Nëse macet do të ishin zhdukur në botë, do të kishin lindur shumë sëmundje, si në shekujt e kaluar. Shembulli më i madh i kësaj është epidemia e murtajës. Kafshët, të cilat janë pjesë e ekosistemit global, në fakt ofrojnë shumë më tepër përfitime sesa mendohet.

Nëse macet do të zhdukeshin, në një kohë shumë të shkurtër, numri i brejtësve në tokë do të rritej. Sidomos në bujqësi, minjtë do të konsumonin stoqet, duke lënë mbeturina, duke shkaktuar sëmundje dhe gjithashtu do të zhdukeshin disa lloje shpendësh.

Në një eksperiment të kryer në Zelandën e Re, macet u hoqën përkohësisht nga ishulli dhe brenda pak kohësh, hambarët u dëmtuan rëndë nga minjtë.

Në një eksperiment në Zelandën e Re, minjtë e ushqyer me vezë zogjsh detarë reduktuan numrin e zogjve. Nëse një situatë e ngjashme ndodh në të gjithë botën, parashikohet që njerëzit të përjetojnë zi buke pas një kohe.

Meqenëse aroma e maceve i mban minjtë larg, ajo gjithashtu i pengon ata të shumohen për një kohë të pacaktuar.

Nëse nuk do të ishin macet, minjtë nuk do të ndjenin kërcënim dhe do të pushtonin shumë vende, madje do të shumoheshin edhe më shumë. Ndërkaq, ju rikujtojmë se macja më e rrezikshme dhe më vdekjeprurëse në botë është “Felis Nigripes”, domethënë “Macja me këmbë të zeza”.

Këto mace vrasëse të pamëshirshme janë një nga macet më të vogla në botë, aq sa duken më shumë si mace shtëpie dhe nuk ta japin përshtypjen se sa të rrezikshme janë në të vërtetë./top channel