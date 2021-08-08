Braçe “i mërzitur” për largimin e Messit nga Barcelona, poston fotot e rralla
Lajmifundit / 8 Gusht 2021, 20:09
Erion Braçe mesa duket ka qenë një fans i madh i Lionel Messit dhe Barcelonës.
Zv. kryeministri ka publikuar në facebook disa foto, e ku në njërën prej tyre duket brenda klubit blaugrana teksa kundron topin e artë të fituar nga lojtari më i mirë në botë, i cili posedon 6 të tillë.
Ai thotë se ka shkuar në Barcelonë për herë të parë, vetëm për Messin dhe arkitektin e madh Antoni Gaudí.
“Në atë qytet, endej shpirti e vizioni i Gaudisë dhe magjia reale e Messit”, shkruan Braçe në rrjete sociale, teksa më poshtë ka postuar dhe momentin prekës të Messit, i cili njoftoi largimin para miqve të skuadrës.