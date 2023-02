Bima që largon të gjitha viruset brenda 24 orëve

Ekstrakti i manaferrës së njohur si Elderberry është përdorur për shekuj si një antiviral natyral. Studimet kanë zbuluar gjithashtu se suplementet e pasura me këtë substancë rrisin energjinë e imunitetit.

Hipokrati rekomandoi aplikimin e gjetheve të manaferrës për të lehtësuar dhimbjet nga përdhesi, artriti dhe hemorroidet, ndërsa përmend përgatitjen e një çaji ose ekstrakti me gjethet e tij për të lehtësuar gëlbazën.

Emri i tij shkencor është Sambucus nigra (plak, elderberry, plaku i zi, plaku evropian, plaku evropian) është një bimë veçanërisht e përhapur në Evropë, Azinë Qendrore dhe Perëndimore dhe Afrikën e Veriut. Pjesët shëruese të bimës janë gjethet, lulet, frutat dhe lëvorja e pemëve.

Veprimi i Elderberry!

Marrja e Elderberry në ditët e para të ftohjes dhe gripit është treguar se ndihmon në përshpejtimin e rikuperimit, zvogëlon inflamacionin e sistemit të sipërm imunitar si dhe zvogëlon simptomat si ethe, dhimbje koke, dhimbje muskujsh dhe kongjestion nazal pas vetëm 24 orësh.

Elderberry- Sambucus nigra rekomandohet shpesh për t’u përdorur si një terapi shtesë krahas suplementeve klasike antioksiduese, vitaminës C dhe zinkut, për të mbështetur procesin e shërimit natyror.

Përdoret për trajtimin e sëmundjeve të frymëmarrjes si astma, kolla, dhimbjet e fytit, bajamet dhe bronkitin. Ai gjithashtu ndihmon në reduktimin e sekretimit të tepërt të mukusit në mushkëri dhe pasazhe të hundës duke siguruar lehtësim nga kongjestioni i hundës.

Cila është vlera ushqyese e manaferrës?

I pasur me lëndë ushqyese, Elderberry i kalon boronicat dhe manaferrat goji në përmbajtjen e flavonolit. Përmban vitamina antioksidante A, C dhe vitamina të kompleksit B, kalcium, kalium, fosfor, ndërsa është veçanërisht i pasur me aminoacide dhe një mori fitokimikale (betulin, flavonoide, antocianin, glikozide, tanine, kuercetinë, rutinë dhe β- karoten).

Këto substanca fitokimike gjenden në lulet dhe frutat e saj dhe kanë efekte antivirale dhe antioksidante.

Gjithashtu, vaji esencial nga lulet e tij përmban një sasi të konsiderueshme të acideve yndyrore të lira, të cilat janë veçanërisht të dobishme për shëndetin kardiovaskular.