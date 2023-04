Besojeni ose jo… kjo është receta më efektive për uljen e kolesterolit

Per te ulur nivelet e kolesterolit te keq ju keshilloj te pini mengjes per mengjes caj te perftuar nga zierja e nje dege selino me nje tufe majdanoz ose nje perberje prej:

1 thelpi hudher e grire imet, 1 cope xhenxhefil e prere imet, 1 luge mjalte, 1 lugë uthull molle, dhe 1 lugë lëng limoni i vendosni në blender dhe i përzieni për 30 sekonda.

Më pas, lëngun e ruani në frigorifer për pesë ditë.

Konsumoni nga një lugë para vaktit te mëngjesit dhe një lugë para darkës.

Nuk duhet ta merrni më shpesh se tre herë në ditë. Do të mbeteni të mahnitur me rezultatet.

Kjo vlen shume mire dhe per stabilizimin e tensionit te larte.