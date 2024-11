Bëni seks, por pa zhurmë ju lutem, letra e pazakontë brenda pallatit në Tiranë

Një letër me një përmbajtje të veçantë është afishuar në ashensorin e një pallati, duke bërë thirrje për respektimin e normave të bashkëjetesës në komunitet.

Letra e shkruar me dorë dhe e ngjitur me shirit në faqen metalike të ashensorit u kërkon nga banorët që të kenë kujdes me zhurmat gjatë marrëdhënieve intime.

“Ju lutem, kur të kryeni marrëdhënie seksuale, kurseni zhurmat dhe poshtërrimat shpëtëtuese për komunitetin!” - lexohet në shënim.

Sipas mesazhit, kjo është një sjellje e përsëritur, që po ndodh në orare të papërshtatshme, duke shqetësuar banorët, përfshirë edhe fëmijët.

Në përfundim, letra përmbyllet me një falënderim për mirëkuptimin, duke theksuar rëndësinë e respektimit të qetësisë në hapësirat e përbashkëta.

Ky shënim ka nxitur reagime të ndryshme mes banorëve, disa prej të cilëve e kanë përshëndetur këtë qasje për përmirësimin e rregullave të bashkëjetesës, ndërsa të tjerë e kanë marrë me humor situatën e pazakontë.