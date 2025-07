“Baba Vanga” e Japonisë bën parashikimin e tmerrshëm për një ngjarje që mund të ndikojë botën brenda 5 vitesh!

Gjatë viteve, kanë qenë disa parashikues që kanë fituar një vëmendjen për parashikimet e tyre, frikshëm të sakta, nga parashikuesja bullgare Baba Vanga, te astrologu i shekullit të 16-të Nostradamus. Për shembull, Baba Vanga thuhet se parashikoi sulmet e 11 shtatorit më shumë se një dekadë përpara tragjedisë. Për ngjarjen ajo shtoi se: “Ujqërit do të ulërijnë në një shkurre dhe gjak i pafajshëm do të derdhet.”

Thuhej se ajo i referohej Kullave Binjake dhe avionëve të rrëmbyer (‘zogj çeliku’), ndërsa edhe referenca për ‘shkurren’ mund të jetë një aludim për presidentin e atëhershëm të SHBA-ve, George W. Bush. Ajo gjithashtu bëri një parashikim për vdekjen e Princeshës Diana, ndërkohë që Nostradamus njihet për parashikimin e hedhjes së bombave atomike mbi qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki.

Tani, një tjetër parashikuese ‘ka dalë në skenë’ dhe po bën disa parashikime po aq të frikshme për të ardhmen tonë. Ryo Tatsuki, një fallxhore dhe ish-artiste e manga-ve nga Japonia, thotë se ka qenë në gjendje të parashikojë ngjarje botërore që nga vitet 1980, të cilat i vijnë përmes ëndrrave shumë të gjalla.

70-vjeçarja botoi një manga të titulluar “ The Future I Saw” në vitin 1999, ku dokumenton disa nga ëndrrat e saj më të çuditshme. Kjo përfshinte tërmetin në Kobe të Japonisë të vitit 1995 dhe vdekjen tragjike të këngëtarit të grupit “Queen”, Freddie Mercury, në vitin 1991.

Megjithatë, ajo ka bërë një parashikim veçanërisht të frikshëm për vitin 2030. Një nga profecitë më të ftohta të saj parashikonte shfaqjen e pandemisë së Covid-19, teksa ajo shkruante: “Një virus i panjohur do të vijë në vitin 2020, do të zhduket pasi të arrijë kulmin në prill,” por nuk e la me kaq.

Ajo paralajmëroi më tej se virusi do të jetë edhe më shkatërrues në vitin 2030, duke shkruar se do të sjellë ‘shkatërrim më të madh dhe humbje jetësh’. Parashikimi ka marrë më shumë vëmendje së fundmi, pasi India raportoi një rritje të befasishme të rasteve me Covid-19 muajin e kaluar, me Times of India që raportoi se vendi kaloi një kufi të ri me mbi 1,000 raste dhe pati një rritje katërfish brenda disa ditësh.

Por kjo nuk është e vetmja profeci alarmante në librin e Tatsuki. Ajo gjithashtu paralajmëroi për një tjetër ngjarje shkatërruese që pritet të ndodhë së shpejti, më 5 korrik të këtij viti. Kjo ngjarje, sipas saj, do të ndodhë në Japoni dhe thuhet se do të jetë një fatkeqësi natyrore, si një tërmet ose ‘mega tsunami’. Paralajmërimi ka qenë aq tronditës, sa shumë njerëz thuhet se e kanë marrë seriozisht dhe kanë anuluar planet e udhëtimit drejt Japonisë këtë verë.

Duhet theksuar se këto janë thjesht parashikime nga një person që pretendon të ketë aftësi të tilla dhe nuk bazohen në fakte shkencore apo prova të verifikuara. Historia ka treguar se shumë profeci nuk janë realizuar, prandaj është e rëndësishme të mos përhapet panik apo frikë mes njerëzve./shqip