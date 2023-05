Astrologët paralajmërojnë: Këto katër data në Korrik do të jenë më të vështirat për të gjitha shenjat

Astrologët thonë se gjatë korrikut na presin 4 ditë shumë sfiduese. Bëhuni gati për një periudhë shumë të turbullt në të cilën do të ketë shumë ndryshime. Humori ynë do të ndryshojë, do të pyesim veten nëse jemi në rrugën e duhur, do të dyshojmë për gjithçka…

5 korrik – Tranzite negative të Marsit dhe Mërkurit

Kjo është dita më e rrezikshme e muajit. Në të njëjtën kohë, do të ndodhin dy ngjarje të rëndësishme astrologjike – Marsi do të kalojë në shenjën e Demit dhe Mërkuri në shenjën e Gaforres. Të dyja këto ngjarje do t’i kthejnë planetët kundër nesh.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Marsi do të qëndrojë te Demi deri më 19 gusht, kohë gjatë së cilës shumë do të bëhen dyshues, mosbesues dhe pak të frikësuar. Mërkuri në Gaforre është i rrezikshëm, sepse ne do të bëhemi letargjikë, disi të painteresuar, të pangopur.

Për shkak të gjithë kësaj, 5 korriku do të jetë dita më e keqe për biznesin, për çdo fillim. Kërkoni strehën tuaj të sigurt, ku ndiheni të relaksuar dhe ku të kapërceni këtë periudhë.

13 korrik – Superhëna

Superhëna do të ketë një ndikim më të fortë në jetën, lumturinë dhe disponimin tonë. Hëna do të jetë në Bricjap më 13 korrik, si pasojë do të jemi pak më të tërhequr, të kthyer nga vetja. Ne do të ndihemi më mirë duke kaluar kohë vetëm sesa në shoqëri.

16 korrik – Lidhja e Diellit dhe Mërkurit

Lidhja është një aspekt negativ që ndodh më shpesh midis Diellit dhe Mërkurit, pasi ata janë gjithmonë në të njëjtën anë të Tokës. Astrologët ju këshillojnë të mos largoheni nga zona juaj e rehatisë, të mos shkoni larg dhe të mos shpenzoni shumë para në këtë ditë. Disa njerëz mund të humbasin gjithçka që kanë fituar kohët e fundit.

28 korrik – Jupiteri fillon retrograde

Dita e fundit e rrezikshme e korrikut është dita kur fillon retrofaza e Jupiterit. Planeti do të qëndrojë në këtë pozicion deri më 24 nëntor. Shumë gjëra të këqija mund të ndodhin gjatë këtyre muajve.

Mund të humbasim fuqinë e intuitës, të bëhemi të pangopur, të pakompromis. Me shumë mundësi, valën e parë të negativitetit do ta ndiejmë më 28 korrik, e shprehur në formën e ndjenjave të ankthit dhe mungesës së motivimit.