Aktori i njohur rrëfen pengun e jetës: Kur e varrosa vajzën, doja të ishte ...

Lajmifundit / 15 Qershor 2021, 20:17
Aktori i njohur rrëfen pengun e jetës: Kur e varrosa vajzën, doja

Aktori i mirënjohur Lajç Çuni ka rrëfyer betejën e ashpër që kaloi me Covid, pasi u prek dy herë brenda pak muajve. Shkrimtari ka thënë se pengu i tij më i madh është fakti se nuk ka mundur të shkojë tek varri i së bijës.

“Jam mësuar të shkoj së paku 2 herë në javë atje. Sepse kur e varrosa e kisha të vetmin motivacion që të jetë afër Bjeshkëve të cilat qeveria e Ramush Haradinaj ia fali Malit të Zi”, rrëfeu mes lotësh aktori Lajçi në Top Channel.

Kujtojmë se vajza e Çun Lajçit, Bubulima humbi jetën në moshën 34-vjeçare në vitin 2017 në shtëpinë e saj, në Prishtinë. Aktori herë pas here i dedikon vargje dhe fjalë prekëse për ikjen para kohe të bijës së tij.

