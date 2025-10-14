ADN-ja e lashtë zbulon misterin e rënies së Maja-ve. Çfarë ndodhi vërtet 1,200 vjet më parë?
Studiuesit që analizojnë gjenomet e shtatë individëve të lashtë Maja të varrosur në Copán, Honduras, kanë zbuluar njohuri të reja mbi rënien e popullsisë dhe ndryshimet shoqërore që shënuan fundin e periudhës klasike Maja. I botuar më 28 maj 2025, në Current Biology, ky studim inovativ zbulon se qytetërimi Maja, ndërsa u zvogëlua rëndë rreth 1,200 vjet më parë, nuk u zhduk kurrë plotësisht. Këto gjetje, të nxjerra në dritë përmes analizës së ADN-së së lashtë të përparuar, ofrojnë një kuptim të ri të faktorëve që e çuan botën Maja në rënie, ndërsa nxjerrin në pah gjithashtu një fije të jashtëzakonshme të vazhdimësisë gjenetike që vazhdon deri më sot.
Studiuesit renditën gjenomet nga shtatë individë pranë kryeqytetit të lashtë maja, Copan, një qendër kulturore dhe politike në skajin juglindor të botës klasike maja. Këto gjenome, të nxjerra nga varrimet e elitës dhe ato sakrifikuese, i lejuan ekipit të rindërtonte trendet e popullsisë dhe dinamikën sociale gjatë një momenti vendimtar në historinë e maja-ve.
Të dhënat tregonin një rënie të ndjeshme demografike që filloi rreth vitit 750 pas Krishtit, që korrespondon ngushtë me fillimin e rënies më të gjerë të qytetërimit klasik Maya. ” Gjetjet tona tregojnë një rënie të madhësisë së popullsisë ” midis Majave, shpjegoi Shigeki Nakagome, profesor asistent i mjekësisë gjenomike në Trinity College Dublin. Kjo përputhet me një hipotezë arkeologjike të mbajtur prej kohësh se, ndërsa strukturat politike të Majave u shembën, vetë njerëzit nuk u zhdukën. “Kjo përputhet me një skenar të propozuar nga arkeologët në të cilin popullsia u zvogëlua, por nuk u zhduk plotësisht “, shtoi Nakagome në një intervistë me Live Science .
Këto njohuri ofrojnë mbështetje konkrete biologjike për interpretimet e bazuara në modelet e vendbanimeve, tipologjitë qeramike dhe mbishkrimet, duke konfirmuar se rënia e periudhës klasike Maja ishte më shumë një transformim sesa një zhdukje.
Ndër zbulimet më të habitshme ishte marrëdhënia gjenetike – ose mungesa e saj – midis dy burrave të varrosur së bashku. Njëri, me shumë mundësi një sundimtar dinastik, u varros me shenja pasurie dhe statusi, ndërsa tjetri duket se ka qenë një viktimë sakrifice. Pavarësisht haplogrupit të tyre të përbashkët të kromozomit Y – duke sugjeruar një linjë të përbashkët paraardhësish – studimi nuk gjeti lidhje të ngushta familjare midis tyre.
“Edhe pse sundimtari dinastik dhe individi i sakrifikuar ndajnë të njëjtin haplogrup të kromozomit Y”, deklaroi Nakagome, “ ne nuk gjetëm asnjë lidhje farefisnie ”. Ai theksoi se kjo linjë Y është e zakonshme në mesin e popullatave indigjene amerikane të ditëve të sotme , një zbulim që nënvizon trashëgiminë e qëndrueshme gjenetike të popujve të lashtë maja. Kjo ndarje midis rolit ritual dhe linjës familjare hedh dritë mbi hierarkitë komplekse shoqërore dhe praktikat sakrifikuese në zemër të kulturës politike maja, ku lidhja farefisnike nuk ishte domosdoshmërisht një kërkesë për funksionet ceremoniale.
Gjetjet sfidojnë supozimet e mëparshme se varrimet e elitës gjithmonë paraqisnin të afërm të ngushtë, duke zbuluar në vend të kësaj një përzierje më të ndërlikuar të pushtetit, ritualit dhe diversitetit gjenetik.
Pozicioni gjeografik i Copanit e bëri atë një udhëkryq midis Amerikës Qendrore dhe Jugore, dhe popullsia e tij pasqyronte këtë vendndodhje strategjike. Sekuencat e gjenomit zbuluan një përzierje të prejardhjeve të nënës, duke treguar se Copani ishte një vatër shkrirjeje e prejardhjeve rajonale. Disa individë mbanin nënshkrime gjenetike të malësive meksikane, duke sugjeruar që njerëzit migruan në Copan nga qendra të tjera me ndikim si Chichén Itzá .
Kjo përzierje gjenetike mbështet teoritë se ndryshimi politik dhe kulturor gjatë periudhës klasike shpesh u nxit nga lëvizja e të huajve të elitës që u martuan në dinastitë lokale ose zëvendësuan ato. Sundimtari më i hershëm i Copán, K’inich Yax K’uk’ Mo’, besohej vetë të ishte një i huaj bazuar në mbishkrime. Të dhënat e reja gjenomike tani u japin peshë biologjike këtyre interpretimeve të trashëgimisë dinastike dhe lëvizshmërisë së elitës.
Pavarësisht këtyre ndryshimeve, studimi gjeti gjithashtu prova të forta të vazhdimësisë gjenetike në rajon që nga periudha e vonë arkaike (rreth vitit 3700 p.e.s.) deri në kohët moderne. ADN-ja e lashtë përputhet me atë të popullatave bashkëkohore Maja, duke vërtetuar se ndërsa perandoritë ranë, njerëzit – dhe trashëgimia e tyre – vazhduan. Ekipi vuri në dukje: “Vazhdimësia gjenetike e vërejtur në studimin tonë mbështet idenë se popullata nuk u zëvendësua nga një grup tjetër pas rënies.”
Rënia e qytetërimit klasik Maja shpesh dramatizohet si një akt misterioz zhdukjeje. Por ky studim e riformulon rrëfimin, duke e paraqitur ngjarjen jo si një zhdukje, por si një rikonfigurim dramatik të shoqërisë, popullsisë dhe strukturave të pushtetit. Studiuesit modeluan madhësinë e popullsisë Maja me kalimin e kohës dhe zbuluan se ajo arriti kulmin rreth vitit 730 pas Krishtit, ndoshta e mbështetur nga inovacionet në bujqësinë e misrit, përpara se të fillonte një rënie të vazhdueshme që ishte paralele me stresin mjedisor, paqëndrueshmërinë politike dhe mbishfrytëzimin e burimeve.
Implikimet shtrihen përtej Copanit. Ky hulumtim prezanton metodologji të reja për integrimin e analizës gjenomike në narrativat arkeologjike, duke u lejuar shkencëtarëve të rindërtojnë përvojat e jetuara të popullatave të kaluara me detaje të papara . Ai gjithashtu shërben si një kujtesë për qëndrueshmërinë e komuniteteve indigjene, fijet gjenetike të të cilave kanë mbijetuar përgjatë shekujve të trazirave dhe përshtatjes.
Historia e Majave, siç tregohet përmes gjenomeve të lashta, nuk është një histori zhdukjeje, por një histori transformimi, vazhdimësie dhe mbijetese.