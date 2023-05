A mund të vdesësh nga mërzitia? Gjërat që nuk dimë për sëmundjet e shekullit

A jeni gati për të mbushur 10 minutat e ardhshme të mërzisë me disa kuriozitete për mërzitjen? Revista italiane Focus.it ka përzgjedhur 8 studime shkencore mbi një gjendje zbrazëtie dhe pushimi që truri ynë duket se ka nevojë.

Sa lloje mërzitjesh ka dhe ku ndryshon nga apatia? Si ta luftoni? A mund të vdesësh nga mërzia? Shfletoni galerinë për të marrë përgjigjet e këtyre pyetjeve.

Ka dy lloje mërzie. Mund të lëvizni nga njëra në tjetrën mjaft lehtë. Shumë njerëz ndjejnë një ndjenjë shqetësimi dhe acarim kur janë të mërzitur dhe bëjnë gjithçka për të dalë nga kjo situatë. Një lloj tjetër mërzie është ajo që përjetohet gjatë një leximi ose konference të mërzitshme. Në atë rast ndjesia mbizotëruese është më e përgjumur.

Mërzia është e ndryshme nga apatia. Ndërsa të dy termat shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë, të qenit i mërzitur është shumë i ndryshëm nga të qenit apatik dhe të gjendurit në divan i uritur duke kontrolluar kanalet televizive. Sipas James Danckert, psikolog konjitiv në Universitetin e Waterloo-s, mërzia nënkupton urgjencën e dëshirës për të bërë diçka, një motivim të fortë për të mbajtur të zënë, por edhe mungesën totale, të dukshme të një aktiviteti që mund të na kënaqë në atë moment.





Si të luftoni mërzinë. Pjesërisht, duke e pranuar. Por nëse mërzia është një shoqërues i vazhdueshëm në momente të caktuara të ditës, për shembull, nëse ju bëni një punë të përsëritur ose jo frymëzuese, ekspertët sugjerojnë të mendoni për qëllimin përfundimtar të veprimit që po kryeni, duke kujtuar arsyen fillestare që ju shtyu drejt atij aktiviteti dhe për t'u përqëndruar në përsosmërinë e gjestit, me atë të shumë formave të meditimit. Për t'i ndihmuar fëmijët të përballen me mërzinë, uluni me ta dhe bëni një listë të aktiviteteve të tyre të preferuara. Kur ankohen për mërzinë, ju mund t'u kujtoni atyre se kanë mundësi për ta luftuar atë.

Fëmijët duhet të mërziten më shumë. Duke e zënë të gjithë kohën e lirë të fëmijëve me një rutinë të ngjeshur aktivitetesh, rrezikon të mos i lejojë të vegjlit të gjejnë prirjen e tyre të vërtetë, pasi janë të zënë duke ndjekur një program që të tjerët kanë zgjedhur për ta. Përjetimi i një minimumi mërzie është një hap i domosdoshëm për të kuptuar se cilat aktivitete do të dëshironit t'i përkushtoheni. E rëndësishme është që koha e kaluar duke u mërzitur të çojë në disa vendime të mira dhe të mos harxhohet kot.

Marrëdhënia midis mërzisë dhe teknologjisë është e paqartë. Shpesh flitet për lidhjen e mundshme mes internetit, pajisjeve celulare dhe mërzisë, por është e vështirë të bëhen krahasime mes të sotmes dhe 60 viteve më parë, për shkak të mungesës së një grupi kontrolli. Dyshimi i shumë ekspertëve është se ne sot jemi po aq të mërzitur sa atëherë, por kemi ndryshuar mënyrën se si e zëmë këtë hapësirë.

Truri juaj bën gjithçka për ta heshtur atë. Sipas një studimi të Universitetit të Glasgow-it, kur detyrohemi të dëgjojmë një fjalim të mërzitshëm, si për shembull gjatë një takimi jofrymëzues, truri ynë përdor një truk për të shmangur mpirjen. Studiuesit e vunë re këtë duke vëzhguar një rritje të aktivitetit të korteksit dëgjimor gjatë pasazheve më të mërzitshme të një narrative të krijuar në laborator.

Është çelësi i hyrjes në kreativitet. Në momente “të vdekura” në të cilat duket se humbim kohë, në fakt e lëmë mendjen të lirë të endet, duke favorizuar zhvillimin e zgjidhjeve kreative dhe gjeniale. Kjo mund të jetë arsyeja pse, kur jemi të angazhuar në një detyrë komplekse, herë pas here humbim fokusin. Studimet shkencore tregojnë se ata që, pasi marrin një problem për të zgjidhur, lihen të lirë të mos bëjnë asgjë për disa minuta, gjejnë zgjidhje më të shpejta dhe më të shkëlqyera se ata që mbeten të përqendruar pa ndërprerje.

A mund të vdesësh nga mërzia? Një studim i Londrës i vitit 2010 analizoi pyetësorët e dorëzuar mbi 7500 nëpunës civilë në fund të viteve 1980. U zbulua se ata që në atë kohë e quanin mërzinë një problem të madh në jetën e tyre, kishin 37% më shumë gjasa të kishin vdekur. Kjo nuk ndodh sepse mërzia shkakton vdekjen, por sepse ndoshta lidhej me faktorë të tjerë të rrezikut shëndetësor, si depresioni ose shëndeti i dobët mendor.