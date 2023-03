A ka shije të keqe kafja juaj? Zbuloni çfarë mund ta shkaktojë

Edhe nëse nuk jeni “të varur” nga kafja, patjetër që e preferoni… të shijshme. Ju mund të mos jeni në gjendje të njihni përzierjet e ndryshme, por ju patjetër e kuptoni kur diçka shkon keq… Shihni disa nga arsyet pse kafja juaj është me shije të keqe dhe kontrolloni se çfarë e ka bërë të tillë.

Uji është fajtor për gjithçka

Ka një rast kur tubi ka një problem, ose filtri është dëmtuar dhe uji që përdorni ju ka bërë … dëmin. Kjo do të thotë, kur uji ka një shije të parëndësishme, metalike ose ndonjë tjetër, kafja që bëni me të nuk mund të jetë e shijshme! Pra shikojeni!!!

Sa kohë keni për të larë aparatin e kafesë?

Mirë, mund të mos keni nevojë të laheni çdo ditë, por nëse e keni harruar atëherë kjo mund të ketë shkaktuar një problem me shijen e kafesë që pini. Prandaj merrni sfungjerin dhe kujdesuni për pastërtinë e aparatit tuaj të kafesë më shpesh.

Sa e freskët është kafja që përdorni?

Nëse e keni blerë kafenë muaj më parë dhe përveç kësaj e mbani atë në kushte jo aq “të mira”, atëherë ajo që merrni është e pritshme. Kafeja e ndenjur nuk ka shije të mirë!

Duke ndjekur mendimin e mëparshëm, mbani në mend se kafja nuk duhet të ruhet kurrë në frigorifer pasi tenton të “thithë” të gjitha aromat. Në fakt, nëse e keni bërë pa e vendosur në një enë hermetike, atëherë, me siguri keni shkakun e shijes së keqe para jush.

Sa kohë e lini kafene në aparat?

Nëse e keni bërë kafenë franceze në mëngjes dhe deri në mbrëmje ajo mbetet në aparat”duke pritur” për të pirë kur argëtoheni, sigurohuni që nëse jo nga fillimi, në një moment gjatë ditës do të zhgënjeheni. Është më mirë ta mbyllni në një moment dhe ta bëni të freskët kur të dëshironi përsëri. Dhe do të kurseni para dhe do të shijoni një shije më të mirë!!!/abcnews