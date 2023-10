A është i dëmshëm mjalti me ujë të nxehtë? Ja si është e vërteta

Një praktikë e zakonshme që përdorin shumë njerëz është të nisin mëngjeset e tyre duke konsumuar ujë të ngrohtë me mjaltë me stomakun bosh, kryesisht me synimin për të hequr disa kilogramë. Ky ritual besohet se përmirëson përthithjen e kolesterolit dhe yndyrës, duke ndihmuar kështu në menaxhimin e peshës.

Mjalti, një ëmbëlsues natyral, është i njohur për bollëkun e tij të antioksidantëve, mineraleve dhe enzimave, duke i dhënë përparësi të shumta mirëqenies. Përveç kësaj, ka veti që mund të lehtësojnë kollën, të nxisin pastrimin e zorrëve, të ndihmojnë në trajtimin e plagëve dhe djegieve dhe të kontribuojnë në shëndetin e lëkurës.

Megjithëse është një praktikë e zakonshme kombinimi i mjaltit me çaj bimor, çaj limoni ose qumësht të ngrohtë, vlen të përmendet se Ayurveda dekurajon përdorimin e mjaltit të nxehtë. Ekspertja Ayurvedic sugjeroi se mjalti i ngrohur nuk duhet të konsumohet drejtpërdrejt ose të përzihet me qumësht të ngrohtë, ujë të ngrohtë me limon ose çaj.

Ekspertja shtjellon më tej rreziqet e mundshme të konsumimit të mjaltit me ujë të nxehtë, duke e përshkruar atë si potencialisht toksik dhe të aftë për të shkaktuar sëmundje të ndryshme. Sipas saj, mjalti i ngrohur mund të çojë në akumulimin, e cila është një gjendje ku nivelet e mukozës dhe toksicitetit të trupit rriten, duke kontribuar kështu në shfaqjen e sëmundjeve të shumta.



Për përfitime optimale ushqyese, këshillohet të konsumoni mjaltë në gjendjen e tij natyrale dhe të papërpunuar. Mjalti i pasterizuar i disponueshëm në treg shpesh përmban aditivë si shurup misri ose ëmbëlsues artificialë, të cilët mund të jenë të dëmshëm për individët me diabet. Për më tepër, mjaltit të pasterizuar zakonisht i mungojnë polenit, antioksidantët dhe enzimat e pranishme në mjaltin e papërpunuar.

Në vend të kësaj, ajo sugjeron marrjen e mjaltit direkt nga burime që ofrojnë mjaltë natyral dhe të papërpunuar me burim nga bletët. Në këtë mënyrë, ju mund të shijoni përfitimet e mjaltit në formën e tij të pastër dhe të pa ngrohur.