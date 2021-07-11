A është e dëmshme të mbash freskuesen hapur gjatë natës? Mjekët kanë një përgjigje për ju
Vapa gjatë ditës edhe mund të përballohet, por natën është gati e pamundur. Gjatë këtyre ditëve super të nxehta të gjithë e keni provuar të bëheni ujë në djersë teksa keni qenë në gjumë.
Jo të gjithë mund të përballojmë faturën e kripur që na vjen nga kondicioneri, prandaj dhe duhet ta gjëjmë një zgjidhje dhe me vrap drejtohemi për te freskuesja.
Mirëpo, a bëjmë mirë që fleme me freskuese hapur? Sigurisht që gjumi me freskuese ndezur ka të mirat e veta, përshëmbull disa persona mund të flenë më shpejt teksa dëgjojnë zhurmën e freskueses, por nga ana tjetër edhe normalizimi i temperaturës së dhomës si dhe qarkullimi i ajrit kanë efektet e veta pozitive.
Gjithsesi ka edhe aspekte negative sa i përket kësaj gjumit ne ventilator ndezur, të cilat nuk duhen neglizhuar.
Një ndër mjekët më të njohur pneuologë, Lenox Hill thotë se nuk ka asgjë të keqe që të flini me freskuese ndezur.
Vetëm se qarkullimi i ajrit mund të bëjë që rrugët e frymëmarrjes të thahen duke shkaktuar kështu kollë dhe shqetësime të tjera.
Nga ana tjetër freskueset mund të shkaktojnë edhe probleme për personat që vuajnë nga alergjitë, duke qenë se shpërndan edhe pluhurin në ajër.
Gjithsesi, sipas mjekut mund të flini me freskuese ndezur, sigurisht nëse e mbani në një distancë të caktuar.