A e dinit se të flini me bark ju shkakton shumë dhimbje trupi?

Kur vjen orari i gjumit, disa minuta ia dedikojmë pozicionit si do flemë, në mënyrë që të jemi të rehatshëm. Por, ekspertët kanë treguar se jo çdo pozicion është i këshillueshëm. Nishi Bopal, i specializuar në gjumë tha se ky pozicion është më i keqi, pasi mund të shkaktojë dhimbje të shumta në shpinë dhe qafë.

“Fjetja në bark gjithashtu e bën të vështirë frymëmarrjen. Dhe nëse ndonjëherë, për shembull, keni shkuar në shtrat me hundë të zënë, me siguri e dini që nuk do të pushoni mirë nëse merrni frymë me gojë gjatë gjithë natës”, tha mjekia Catherine Darley.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Arsyeja pse ky është pozicioni më i keq është se fytyra juaj nuk mund të jetë në pozicion të sheshtë. Koka e përkulur në njërën anë përfaqëson një tendosje të madhe në ligamentet e shpinës së qafës. Unë rrallë kam parë një pozicion të mirë të qafës te njerëzit që flenë në stomak,” tha kiropraktori B.J. Hardik për Mind Body Green.

Por, nëse e keni të pamundur të flini me një pozicion tjetër, duhet të merrni një jastëk sa më të hollë të jetë e mundur ose të flini pa të për të zvogëluar presionin në shpinë./telegrafi