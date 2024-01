A duhet të hamë më pak apo më shumë gjatë dimrit

Në stinën e dimrit kemi një tendencë për të konsumuar më shumë usqim. Të ftohta, më shumë kohë në shtëpi, rroba më të rënda, të cilat fshehin kilogramët e tepërt. Por a duhet vërtet të hamë më shumë në dimër?

Oreksi “hapet” me të ftohtin

Nuk është tamam i ftohti. Është se ky mot na detyron të kalojmë më shumë orë në ambiente të mbyllura, si rezultat i së cilës ne kërkojmë ëmbëlsira që do të na rrisin energjinë dhe do të na ngrenë humorin.

Zakonisht ajo që ne kërkojmë janë ushqimet dhe ëmbëlsirat jo të shëndetshme, të cilat shtojnë kalori.

Ne konsumojmë më shumë kalori për t’u… ngrohur

Për shkak se temperatura e trupit tonë bie në dimër, duhet të konsumojmë një numër të respektueshëm kalorish që do të na rrisin pak temperaturën.

Ushqimi komod është më i miri në dimër. Megjithatë, në këtë kategori bëjnë pjesë edhe supat – të cilat na ngrohin vërtet –, bishtajore dhe ushqime të tjera më të shëndetshme dhe më pak kalori.

Mendimi i ekspertëve

Në përgjithësi, trupi ynë dëshiron të mbajë një temperaturë konstante prej 37 gradë. Në dimër, për shkak të temperaturës më të ulët, ne përdorim më shumë energji duke u përpjekur të ruajmë këtë temperaturë të lartë. Prandaj, kur hamë më shumë, mund ta përballojmë të ftohtin në mënyrë më efektive. Megjithatë, sipas nutricionistëve, kjo nuk është saktësisht e vërtetë.

Për të mbajtur ngrohtë, ne priremi të veshim më shumë rroba dhe të ndezim ngrohjen brenda, kështu që trupi ynë arrin lehtësisht temperaturën e dëshiruar. Nga ana tjetër, për shkak të të ftohtit, shiut dhe borës, reduktojmë aktivitetin tonë fizik, për rrjedhojë nuk e “shkapërdojmë” energji diku tjetër. Pra, sipas këtyre pretendimeve, ne nuk kemi nevojë të hamë më shumë.

Ushqimet që krijojnë humorin?

Moti i ftohtë dhe me re zakonisht na ulin disponimin, ndaj ne kërkojmë ushqime që e ngrenë atë. Këto janë shpesh solucione jo të shëndetshme, të pasura me sheqer.

Megjithatë, ekspertët argumentojnë se ne mund t’i zëvendësojmë këto ushqime me ushqime më të shëndetshme që do të përmirësojnë disponimin tonë në planin afatgjatë dhe do të na njohin me një mënyrë jetese më të shëndetshme.

Sipas psikiatrisë ushqyese, ushqimet që na bëjnë të ndihemi mirë nuk janë ato që ne mendojmë. Nuk janë ëmbëlsirat, alkooli dhe ushqimi i shpejtë, por perimet me gjethe, probiotikët dhe yndyrnat omega-3.

Sigurisht, është e vetëkuptueshme që indulgjencat e vogla lejohen gjithmonë dhe kështu funksionojnë shumë më pozitivisht në trupin dhe psikologjinë tonë.

