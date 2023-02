3 shenjat më të mërzitshme të Horoskopit

Parashikimet e zodiakut mund të mos besohen nga të gjithë, por duket se përgjithësisht pranohet se disa tipare u përkasin më shumë disa shenjave sesa të tjerave.

Me disa prej tyre koha kalon ngadalë, paksa e mërzitshme pa pasur ndonjë gjë të rëndësishme për të diskutuar dhe bashkëbiseduesi i tyre do të duhet të punojë shumë nëse dëshiron të nxjerrë qoftë edhe një bisedë apo informacion prej tyre.

Është fakt që ne jemi më të pajtueshëm me disa shenja të zodiakut dhe më pak të përputhshëm me të tjerat.

Me disa kemi momente të mrekullueshme, ndërsa me të tjerët shikojmë orën çdo tre e ca herë me padurim që të kalojë koha dhe të shpëtojmë nga shoqëria e tyre.

Sigurisht, çdo shenjë beson se është më e mira dhe vështirë se do t’i pranojë “gabimet”. Le të shohim në përgjithësi 3 shenjat më të mërzitshme.

Dashi

Dashi? Por si është e mundur, shumë prej jush do të pyesin veten. Dashi mund të konsiderohet si një nga shenjat më dinamike, por është gjithashtu një nga më stresuesit.

Ai nuk është aspak fleksibël dhe vazhdimisht dëshiron të pohojë dominimin e tij, gjë që e bën atë veçanërisht të lodhshëm. Kush do të dëshironte të bisedonte me një person me mendime që nuk është dëgjues i mirë dhe që vazhdimisht mendon se i di të gjitha? Kjo nuk është argëtim. “Egoja” e tij e fortë shpeshherë i lë në hije elementet e tij pozitive.

Bricjapi

Bricjapi është rasti klasik i një personi të mërzitshëm. Ai është serioz me një sens të veçantë humori, i cili për shumë persona nganjëherë kufizohet ofensivë.

Njerëzit e lindur nën këtë plejadë janë të pakompromis në opinionet e tyre dhe nuk i ndryshojnë lehtë zakonet, edhe nëse ato janë të dëmshme. Gjithashtu, shumë i karakterizojnë si të ftohtë dhe snob, pasi zakonisht i gjykojnë njerëzit nga statusi i tyre ekonomik dhe social.

Peshqit

Për disa Peshqit janë peshqit e artë të bukur të qelqit dhe për të tjerë peshkaqenë të pamëshirshëm! Shpesh bien në depresion dhe i tërheqin në këtë trishtim edhe ata që i rrethojnë, ndërsa disa herë bëhen viktima të të tjerëve.

Kush do të donte të ishte rreth një personi inatçi që është vazhdimisht në kërkim të vëmendjes? Gjithashtu, Peshqit kanë nevojë të varen nga të tjerët dhe të kapen pas tyre, duke i “mbytur” kështu.

Kjo është arsyeja pse ata nuk kanë shumë miq. Ndjeshmëria e tyre i bën ata mjaft të prekshëm, kështu që vështirë se do të diskutoni diçka me ta pa u keqkuptuar.