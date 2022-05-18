3 gënjeshtra që thonë burrat, ndaj të cilave bien pre dhe gratë më të zgjuara
Në çdo marrëdhënie ndërpersonale, ndershmëria duhet të merret si e mirëqenë. Qoftë dashuri apo miqësi, ndershmëria është e nevojshme që kjo marrëdhënie të funksionojë.
Meshkujt duket se janë më të prirur ndaj gënjeshtrës si një formë sjelljeje manipuluese.
Një partner mund t’ju gënjejë kur nuk është besnik ndaj jush, dhe një mashkull që keni takuar së fundi mund ta bëjë këtë sepse ai “ju mban si rezervë” derisa të shohë se si do të shkojë marrëdhënia me një vajzë tjetër ose sepse thjesht është manipulues.
Një numër i madh burrash përdorin këto tre fraza, të cilat tingëllojnë mjaft logjike dhe bindëse dhe një numër i madh i grave besojnë vërtet në to.
1. Nuk jam ende gati për një lidhje, por mund të argëtohemi
Këtë fjali e thonë shpesh kur nuk duan një lidhje serioze me një femër, por nuk janë gati të humbasin pasionin që ndjejnë me ju. Kur të dojë të “blejë kohë”, do ta përdorë këtë fjali.
2. Kam shumë punë për të bërë
Me shumë mundësi është e vërtetë që ai thjesht nuk dëshiron t’ju shohë ose që nuk ju pëlqen mjaftueshëm. Ky justifikim tingëllon logjik dhe real sepse njerëzit e punësuar shpesh nuk mund t’i përkushtohen plotësisht jetën private. Megjithatë, ka mundësi që ai t’ju gënjejë.
3. Nuk kam takuar kurrë një vajzë si ju
Kjo tashmë është një gënjeshtër klasike, të cilën çdo mashkull e përdor kur dëshiron të joshë një vajzë, duke e ditur se çdo femre i pëlqen të ndihet e veçantë. Mos bini për këtë.