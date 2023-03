Horoskopi i datës 24 shkurt, lexoni çfarë ju tregon shenja juaj sot

Dashi

Yjet nuk do të jenë në anën tuaj, kështu që përpiquni të shmangni çdo lloj diskutimi. Por mos u shqetësoni, pasi gjatë javës Hëna do të hyjë në shenjën tuaj dhe gjërat do të ndryshojnë për mirë. Në punë është një fazë disi komplekse.

Demi

Do të jetë ditë e mirë për ndjenjat dhe, në veçanti, beqarët do kalojnë momente të gëzuara. Ata që duan t’i japin fund një lidhje mund ta bëjnë atë më lehtë. Në punë, dëgjoni propozimet që ju bëhen, keni yjet në krah.

Binjakët

Gjatë kësaj jave do të ndjeni njëfarë nervozizmi dhe shumë nostalgji. Në dashuri nuk është koha të mendoni për një person që ka qenë pjesë e së kaluarës suaj. Në punë keni disa probleme për shkak të nervozizmit.

Gaforrja

Nëse jetoni dy histori të dashuruara, atëherë përpiquni të jeni të kujdesshëm dhe të mos ngatërroheni. Gjërat janë më mirë në punë, edhe pse diçka ndoshta do të duhet të shtyhet.

Luani

Nuk do të ketë tronditje të mëdha në dashuri edhe për këtë. Gjërat do të jenë mirë duke filluar nga fundi i javës, kur Hëna është në favorin tuaj. Mundohuni të bëni kujdes me shpenzimet.

Virgjëresha

Do të rrezikoni të keni disa debate në dashuri por përpiqeni të mos dilni nga bisedat e vjetra. Në punë mund të ndiheni të mbingarkuar: ka shumë gjëra për të bërë dhe shumë shpesh jeni vetëm ju që duhet t’i bëni.

Peshorja

Këtë ditë mund të ketë një krizë të vogël të përkohshme për çiftet. Në punë gjërat do të përmirësohen, madje edhe fitimet mund të rriten.

Akrepi

Mund të keni një pengesë që do t’ju bëjë të humbni edhe durimin. Në çift, nga ana tjetër, momente shumë intriguese po vijnë nëse bën pak përpjekje për të. Ju keni njohuri fituese në punë.

Shigjetari

Do të jetë një ditë nervoze në dashuri prandaj përpiquni të shmangni diskutimet dhe t’i shtyni ato në ditët në vijim. E njëjta gjë vlen edhe për çështjet e biznesit.

Bricjapi

Mund të jetë një ditë në të cilën mund të ketë diskutime në dashuri. Në punë mund të keni disa mundësi të reja për të shqyrtuar.

Ujori

Ajo që po përjetoni është një kohë e mirë për ndjenjat, për sa kohë që nuk mendoni për të kaluarën, por shikoni përpara. Sa i përket punës, ju mund të kompensoni kohën e humbur dhe madje të fitoni pak më shumë nëse punoni vetë.

Peshqit

Mund të përjetoni emocione të bukura në dashuri: disa probleme vetëm nëse jeni me një person të gabuar: mbase është e nevojshme të merrni një vendim drastik. Një lajm i mirë po vjen në punë.