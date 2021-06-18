LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zyrtare/ Mali i Zi njeh genocidin serb në Srebenicë, shkarkohet ministri që nuk e pranoi masakrën

Lajmifundit / 18 Qershor 2021, 19:07
Kosovë&Rajon

Zyrtare/ Mali i Zi njeh genocidin serb në Srebenicë, shkarkohet
Parlamenti i Malit të Zi miratoi këtë të Premte, një rezolutë që njeh gjenocidin serb në Srebrenicë. Rezoluta pranon dhe dënon masakrimin dhe vrasjen nga ushtria serbe të mbi 8 mijë myslimanëve boshnjakë në Srebrenicë gjatë luftës së Bosnjes në vitin 1995. Po ashtu 11 Korriku shpallet dita e përkujtimit të viktimave të genocidit.

Pro saj votuan 55 deputetë nga 81 në total që ka Parlamenti. Me partitë shqiptare dhe opozitën bashkuan votat edhe deputetët e partisë URA të zv/kryeministrit Dritan Abazoviç dhe të tjerë nga koalicioni qeverisës. Rezoluta u përshëndet nga anëtarët e presidencës boshnjake dhe kroate të Bosnjës, por jo nga serbët.

Parlamenti miratoi po ashtu kërkesën e kryeministrit Zdravko Krivokapiç për shkarkimin e Ministrit të Drejtësisë, Vladimir Leposaviç. Disa muaj më parë ai mohoi faktin që ushtria serbe kishte kryer genocid në Srebrenicë.

Mediat malazeze shkruajnë se shkarkimi i ministrit që vjen nga radhët e serbëve të Fronti Demokratik, ka detyruar zyrtarët e saj të rishikojnë marrëveshjen e koalicionit qeverisës ku ata janë forcë e parë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion