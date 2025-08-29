LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zyrtare: Ja kush do e moderojë Big Brother Albania VIP 5

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 17:45
Showbiz

Zyrtare: Ja kush do e moderojë Big Brother Albania VIP 5

Ledion Liço do të moderojë sërish spektaklin Big Brother VIP Albania, duke hyrë kështu në sezonin e tij të tretë si drejtues i spektaklit më të ndjekur televiziv në vend.

Lajmi u konfirmua në fund të promos së publikuar nga Top Channel, duke i dhënë fund thashethemeve për moderuesin e këtij sezoni.

Edhe këtë vit, si çdo sezon tjetër, janë përfolur disa emra të tjerë, por Top Channel ka bërë të qartë se Ledioni do të mbetet në krye të formatit.

Për momentin nuk është zbuluar ende data e nisjes së sezonit të ri, por pritshmëritë janë të larta si për surprizat brenda shtëpisë së famshme, ashtu edhe për personazhët që do të bëhen pjesë e spektaklit.

 

 

 

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion