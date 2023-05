Zhaklin Lekatarin dhe Krist Aliajn do t'i shohim bashkë këtë verë në këtë emisionin në TCH

“Big Brother Vip” mbaroi, por u sigurua që disa nga bashkëpunëtorët e tij dhe finalistët mos t’i linte pa punë këtë verë.

Burime për “Iconstyle” kanë mësuar se opinionistja e “BBV2” Zhaklin Lekatari këtë sezon do të jetë bashkëprezantuese me Eni Shehun e “Pushime on Top”.

Ndërsa finalisti i këtij edicioni të “BBV2” Krist Aliaj do të jetë pjesë e jurisë së “She’s on Top”.

Njëra nga opinioniste në moderatore “real quick”, tjetri në rolin e “gjykuesit” për të rinjtë dhe të rejat që marrin pjesë në programin e argëtimit, nuk na mbetet asgjë tjetër veçse t’i shohim me kërshëri në “detyrën” e tyre të re.