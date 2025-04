“Zgjodhe Beatrixën për hatër të...”, kriset marrëdhënia mes Ilirit dhe Monikës në “BBV”

Shoqëria mes Ilirit dhe Monikës brenda shtëpisë së BBV duket se po pëson një “krisje”. Shkak për këtë duket se është bërë nominimi javor, gjatë së cilës aktorja nuk e shpëtoi dot mikun e saj.

Kjo duket se nuk i ka lënë shije të mirë balerinit, i cili gjatë një bisede me Monikën, i është drejtuar me ironi.



“Ti zgjodhe Beatrixën për hatër të Donaldit. Ti tregove se këtu nuk ka grupime me veprimin që bëre, ke zgjedhur ta mbash mirë me të gjithë. Unë banorëve këtu i mbaj qëndrim. Ti je ndryshe, ti ke zgjedhur të rrish rehat dhe të sheshosh gjithë debatet që ke pasur në shtëpi. Ty të kanë etiketuar gjëra nga më të ndryshmet dhe prap ti me ata persona ruan marrëdhënie shumë të mirë. Ke pasur edhe ti debate të ashpra, aq sa të kanë dalë sytë vendit nga nervat”,- tha ai.

Gjithë këto akuza pasuan në mërzitje të aktores derisa e përlotur shkoi të sqarohej edhe tek Donaldi.