Kosovë, deri më 5 shkurt duhet të zgjidhet drejtori i AKI
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, bashkë me kryeministrin, Isa Mustafa i kanë më pak se tri javë afat për ta gjetur njeriun i cili do ta udhëheq shërbimin e inteligjent të shtetit.Kjo urgjencë ka ardhur si rrjedhojë e dorëheqjes së Bashkim Smakajt nga posti i drejtorit të AKI-së.
Me Ligjin për AKI-në, është e përcaktuar që :“Presidenti i Republikës së Kosovës së bashku me Kryeministrin, emërojnë së bashku Drejtorin e AKI brenda njëzet (20) ditësh pune nga dita kur pozita mbetet e lirë”. Nisur nga fakti që Smakaj ka dhënë dorëheqje me 16 janar, dy liderëve të shtetit u mbetet që më së largu me 5 shkurt ta kenë emëruar shefin e ri të AKI-së.
Deri në atë kohë, AKI-në do e drejtoi zv/drejtori Muharrem Ajeti.
“Zëvendësdrejtori i AKI-së përkohësisht kryen dhe ushtron përgjegjësitë e drejtorit të AKI-së gjatë mungesës apo paaftësisë të drejtorit. Në rast të paaftësisë të përhershme, zëvendësdrejtori i AKI-së kryen dhe ushtron përgjegjësitë e drejtorit të AKI-së deri në kohën kur zëvendësimi i Drejtorit të KIA-s emërohet në mënyrë formale”, thuhet në ligj. /Tribuna/