Zbulohet si nisi kriza e martesës së Princ Lekës dhe Elia Zaharisë

Princi shqiptar Leka Zogu ka nisur divorcin me Elia Zahrine. Eshte aluduar shume ne lidhje me shkaqet.

“Zonja Zaharia, veç si aktore ka dhe një rol tjetër në Tearin Kombëtar, është zv.Drejtoreshë. Gjë që ka bërë këto 2 vitet e fundit që dita e saj të jetë shumë e ngjeshur.

Princi gjithashtu ka agjendën e tij dhe kjo ka bërë që të nisin krizat e para të çiftit”, ka qenë kjo deklarata e ish-këshilltarit në oborrin mbretëror Erion Teli, në Vizioni i Pasdites rreth arsyes së ndarjes së çiftit.

Teli ka mohuar kategorikisht që partnerja e re e Princit, fotografja Blerta Celibashi të ketë gisht në ndarje.

“Jo nuk është e vërtetë. Zonja Celibashoi ka qenë bashkëpuntore në oborrin mbretëror.

Nuk ka aptur shoqëri me zonjën Zaharia. Me Princin janë afruam me shoqërinë e përbashkët.”

Kujtojmë se të hënën, Princ Leka dhe Elia Zaharia kanë bërë reagimin zyrtar duke konfirmuar divorcin e shumëpërfolur./vizionplus