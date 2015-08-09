LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Media britanike: Zbulohet plani i ISIS, per vrasjen e Mbretëreshës Elizabeth

Lajmifundit / 9 Gusht 2015, 09:39
Aktualitet

elizabeth2015Shërbimet e inteligjencës dhe policia britanike kanë zbuluar planin e Shtetit Islamik për të vrarë mbretëreshën Elizabeth.

"Daily Mail” shkruan se ISIS kishte planifikuar të vriste mbretëreshën më 15 gusht, gjatë ceremonisë që pritet të organizohet për të përkujtuar fundin e Luftës së Dytë Botërore.

Mësohet se terroristët kishin planifikuar të shpërthenin një tenxhere me presion, të ngjashme me atë që u përdor në maratonën e Bostonit në vitin 2013.

Pavarësisht zbulimit të komplotit, mbretëresha nuk është trembur dhe është shprehur e vendosur për të marrë pjesë në ceremoni, në përkujtim të të rënëve gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Ceremonia do të zhvillohet në Londër më 15 gusht dhe do të transmetohet drejtpërdrejt nga BBC.

Përveç mbretëreshës, do të jenë të pranishëm edhe anëtarë të tjerë të familjes mbretërore, përfshi edhe princin Carlo, i cili gjithashtu është vendosur në shënjestrën e ISIS.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion