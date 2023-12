Zbulohet kur nis Big Brother Albania VIP 2

Zbulohet data kur do te nise sezoni i ri i Big Brother Albania Vip 2.

Mbremjen e djeshme dhe me pas disa here radhazi ne vazhdim, Top Channel ka lancuar nje spot ku ben me dije se spektakli nis ne janarin e vitit 2024.

Pa percaktuar nje date fikse per nisjen e spektaklit, organizatoret njoftojne se starti do jete ne janar.

Nderkohe vitin e kaluar spektaklin e fitoi Luiz Ejlli i cili pati nje gare te forte me Olta Gixharin derisa kjo e fundit vendosi daljen nga gara.

Mbetet te shikohet kete vis se kush do te jene personazhet dhe si eshte menduar organizimi i spektaklit.

Ajo qe vihet re eshte se TCH ka ndryshuar logon e syrit qe simbolizon spektaklin nderkohe qe po ashtu edhe kolona e saj zanore eshte tashme e ndryshuar.

Githashtu mbetet te shikohet kush do ta prezantoje spektaklin pasi moderimi eshte permendur se mund te jete nga Ledion Lico ose nga Arbana Osmani./lajmifundit.al