Zbulohet kur do të publikohet dokumentari për jetën e Aviciit

Një dokumentar i ri, i cili në qendër ka jetën dhe muzikën e producentit të ndjerë suedez, Avicii, do të publikohet dhe detaje të reja janë dhënë mbi të.

Sipas Billboard, dokumentari do të publikohet në vitin 2023 dhe do të shfaqë pamje nga prapaskenat, intervista me familjen, miqtë dhe kolegët, klipe arkivore dhe intervista me Aviciin.

Dokumentari do të prodhohet nga regjisori dhe kinematografi Björn Tjärnberg dhe Candamo Film, në bashkëpunim me Televizionin Kombëtar Suedez. Ndërsa titulli ende nuk është zbuluar.