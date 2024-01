Zbulohet banori i ri i "Big Brother Vip" dhe nuk është aspak ai që mendonim!

Pedagogu i artit në Universitetin Evropian të Tiranës dhe aktori Igli Zarka është banori më i ri i shtëpisë së "Big Brother Vip". Pavarësisht se media të ndryshme rozë aluduan për emra të tjerë Arbana Osmani befasoi publikun me emrin e aktorit që i bashkohet sfidës për të fituar çmimin e madh.

Kush është Igli Zarka?

Igli Zarka është aktor dhe regjisor i njohur shqiptar. Lindur në Fier, në vitin 1991, karrierën si aktor e fillon në Tiranë.

Ka ndjekur studimet e larta universitare dhe masterin për “Aktrim” në Akademinë e Arteve në Tiranë. Pas mbarimit të studimeve te Akademia e Arteve, Igli shumë shpejt u bë i njohur me shfaqjet teatrale, si: “Equus” (regjia Dino Mustafic), në rolin e Alan Strang; në rolin e Tom Wingfield në “Menaxheria e qelqtë” (2013), me autor Tennessee Williams drejtor artistik Timo Flloko; roli i Demetrios në shfaqjen “Ëndrra e një natë vere” (2014) nga Shekspiri, me drejtore artistike Driada Dervishi; roli Konstandin Trepflief në “Pulëbardha” (2016) shkruar nga Çehov, me regji Timo Fllokos, dhe roli Felice Devoto në “Drama e dy karaktereve” (2018) të dramaturgut të njohur amerikan Tennessee Williams.

Në 2018 Igli Zarka realizon si aktor dhe regjisor/drejtor artistik shfaqjen e Tennessee Williams “Drama e dy karaktereve”. Në rolin kryesor debutojnë, aktorja e talentuar Chris Lleshi dhe Igli Zarka. Shfaqja u dha me sukses në Teatrin Aleksandër Moisiu, në Maj 2018. “Drama e dy karaktereve” nuk mund të realizohej kurrë pa Chris Lleshi. Metoda e saj, shpirti, mendja dhe trupi i dhanë jetë karakterit të Clare Devoto, e cila është personazhi kryesor në këtë dramë,” tha regjisori Igli Zarka. Gjatë kësaj kohe Igli Zarka punon intensivisht si aktor në filma, mes të cilëve edhe filmat artistik: “Ana” (2016, regjia Ajola Daja) në rolin e Ergit; filmi “Kostumi” (2016, regjia Lulzim Sula), në rolin e Bekimit; dhe “Gëzhoja e Humbur” (2016, regjia Orsol Qafmolla). Igli Zarka vazhdon të interpretojë në teatër dhe film në vazhdimësi të karrierës së tij artistike 8-vjeçare. Momentalisht është i angazhuar në disa projekte teatrale dhe filmike.