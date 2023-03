Zarf i kuq në “BBV”, banorët në ankth. Luizi dhe Qetsori kanë bërë një plan për të shpëtuar Kiarën?

Banorët e shtëpisë së “Big Brother Vip Albania” janë në ankth pasi një zarf i kuq ka mbërritur në shtëpi.

Përmbajtja do të lexohet gjatë spektaklit të sotëm, ndërsa banorët kanë nisur hamendësimet për njoftimin që mund të ketë.

Ka qenë kryesisht Luizi ai i cili e ka shprehur mendimin e tij në lidhje me përmbajtjen e zarfit, duke iu rikujtuar banorëve se edhe për eliminimin e Kejvina Kthellës kishte ardhur një zarf i kuq në shtëpi.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Olta: Çfarë lidhje ka zarfi i kuq? Ajo e jona (nominimini me Kiarën) nuk prishet se ka votuar e gjithë dynjaja.

Luizi: Nuk prishet, shtyhet për të martën. Edhe për Kejvinën erdhi zarf i kuq, nuk ishte zarf i zi. Kur u përjashtua Kejvina, u shty televotimi që ishte në atë kohë.

Kiara: Jo nuk duam ne të shtyhet. Çfarë ke bërë Luiz?

Pas kësaj bisede me banorët, Luizi e mori Kiarën veçmas në dhomën e gjumit dhe la të kuptohej se ai ka “gisht” në ardhjen e zarfit të kuq. “Kemi punuar me Qetsorin për këtë ditë”, tha Luizi, ndërsa fituesi i “BB2” shtoi: “Nuk do ikësh ti, ti je kampione”.

Nga ana tjetër Kiara vijoi duke i pyetur Luizin dhe Qetsorin se “çfarë kanë bërë”, por nuk mori përgjigje.

Një mendim komplet tjetër ka një pjesë e ndjekësve të “Big Brother Vip” në lidhje me zarfin e kuq. Në rrjet po aludohet se zarfi përmban datën e finales së “Big Brother”, por mbetet për t’u parë se për çfarë bëhet fjalë.