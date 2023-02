Vuante nga një sëmundje prej kohësh, ndërron jetë aktorja e njohur

Ka ndërruar jetë në moshën 82-vjeçare aktorja amerikane, Raquel Welch. BBC raporton se aktorja ndërroi jetë mëngjesin e së mërkurës, pas një sëmundje nga e cila vuante prej kohësh.

Welch u bë një “seks simbol” ndërkombëtar në vitet 1960, dhe kujtohej gjerësisht për rolin e saj e veshur me bikini në filmin e vitit 1966, One Million Years B.C. Ajo gjithashtu fitoi një Golden Globe për rolin e saj në 1974 tek “The Three Musketeers”.

Welch u rrit në Kaliforni, ku fitoi konkurset e bukurisë kur ishte adoleshente dhe më vonë u bë një prezantuese e motit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjatë një qëndrimi të shkurtër në Dallas, Teksas, nënë e divorcuar e dy fëmijëve u bë modele për dyqanin e veshjeve Neiman Marcus dhe punoi si kamariere.

Në vitin 1964 menjëherë pasi u kthye në Kaliforni, ajo mori pjesë filmat si “A House Is Not A Home” dhe Roustabout, një muzikal me Elvis Presley.