Vrasja e 8 personave në Rusi, autori: Dua të lëndoj këdo që më pengon

Detaje të reja janë zbardhur nga sulmi me armë që ndodhi ditën e sotme në Rusi, e për pasojë u vranë 8 persona dhe u plagosën 6 të tjerë. Mediat ruse kanë publikuar shënimet e agresorit, i identifikuar si Timur Bekmansurov, 18-vjeç, student i universitetit ku dhe ndodhi sulmi.

“Vendosa për datën 20 shtator. E urrej veten time, por dua të lëndoj çdo njeri që më pengon. Zilia brenda meje u bë edhe më e fortë. Unë nuk shoh asnjë arsye për të shkruar diçka tjetër. Ju nuk do shpëtoni nga arma, do vriteni nga makinat, bombat, thikat dhe gjitçka që ju vjen në mend. Njerëzit si unë do shkatërrojnë çdo gjë rreth jush”, mendohet të ketë shkruar ai.

Mass shooting in Russia University Perm pic.twitter.com/5puJ3KVD87 — FinTwit (@wallsteetbets) September 20, 2021

Nuk dihet shkaku pse i riu ka marrë këtë vendim, që shkaktoi shumë vdekje.