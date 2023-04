Votimi u bë ndryshe/ Nga Luizi te Jori, zbuloni banorët që shkuan në nominim

Nominimi mbrëmjen e djeshme u zhvillua shumë ndryshe nga herët e tjera.

Banorët shkuan një më një në dhomën e rrëfimit dhe si gjithmonë thanë dy emra dhe dy arsye.

Ata si gjithnjë votuan banorët me të cilët kanë përplasje, debate dhe keqkuptime me njëri-tjetrin. Por, këtë herë, katër banorët me më shumë vota, fituan imunitet.

Katër banorët me më shumë vota janë: Kiara, Efi, Kristi dhe Dea dhe ata automatikisht fituan imunitet.

Luizi, Qetsori, Elvisi, Keisi, Bledi, Nita, Keisi dhe Jori shkojnë automatikisht në nominim.