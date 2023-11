Vjen në jetë djali i Xhensilës dhe Besit, zbulohet emri i veçantë që kanë vendosur

Çifti i njohur Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj janë bërë prindër për herë të dytë.

Lajmin e ëmbël e ka bërë me dije vetë aktori përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka postuar një foto të dorës së vogëlushit dhe ka zbuluar dhe emrin e djalit të tyre. Çifti e ka quajtur të voglin e tyre, Amen ku dhe kanë shpjeguar emrin e veçantë.

“Ashtu si mbyllet fundi i cdo lutjeje me Amen, ashtu u mbyllen dhe ditet e pritjes tende Amen!!! Ashtu qoftë, eshte kuptimi i fjales Amen, ne dakortesi me Zotin per ty, ashtu qofte! Per cdo Haleluja ka nje Amen, per ty Amen ka nje Haleluja!” – shkruan Bes Kallaku.

Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj janë dhe prindër të një vajze, që quhet Ajka.