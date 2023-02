Vjen imazhi më i ëmbël i Bores dhe Donaldit për Shën Valentin

Dita e sotme 14 shkurt njihet si dita e të dashuruarve, në këtë datë çifti Bora Zemani e Donald Veshaj kanë mahnitur ndjekësit me paraqitjet e tyre ishte moderatorja ajo e cila publikoj dy imazhe me të dashurin.

“Ku kam dale une bukur, sigurisht! ”, shkroi në mbishkrim të postimit i cili mori mijëra pëlqime e qindra komente ndersa shihen ne krahet e njeri tjetrit me te lumtur se kurre.

Bora dhe Donaldi ishin ne lidhje per disa vite ndersa ishin ndare kur Donaldi hyri vitin e kaluar ne Big Brother Vip Albania, aty ai u lidh me kengetaren Beatrix Ramosaj por pasi doli u kthye prape tek Bora.

Ata po vazhdojne lidhjen e tyre te lumtur derisa nuk harrojne qe here pas here te sjellin edhe disa imazhe te embla per ndjekesit e shume qe kane mbledhur qe te dy sidomos ne rrjete sociale.