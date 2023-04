Vivien dhe Getinjo të ndarë? Ish- banorja e BBV feston ditën e lindjes/ Merr urimin e veçantë nga...

Pas lajmeve për një ndarje të mundshme apo edhe një shtatzëni, lidhja mes Getinjos dhe Vivien vazhdon të jetë e fortë.

Sot, Vivi feston 30-vjetorin e saj dhe i pari që e ka uruar publikisht ishte part Neri, Getinjo.

Me një foto të tortës së ditëlindjes, me qirinjtë me numrin 30, reperi i shkruan fjalët më romantike që kemi dëgjuar prej tij, t’i drejtohen një vajze.

“Më shumë jetë e lumturi së bashku zemra ime”- shkruan Geti krahas postimit, ku tregon se këtë ditë po e festojnë bashkë.