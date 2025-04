Video virale mes banorëve, ish-bashkëshortja e Aldos tregon nëse ndihet xheloze për Rizartën...

E ftuar në “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën, ka qenë Ana Veseli, ish-bashkëshortja e Aldo Markut, banorit të “Big Brother VIP 4”. Ajo ka folur më shumë për rrugëtimin e tij në këtë reality show, por dhe për marrëdhënien që ata kanë me njëri-tjetrin.

Ke pasur ndonjëherë një moment xhelozie?

Jo. Xhelozia nuk është pjesë e imja. Kam qenë ajo që ka përjetuar ato flirtimet apo emocionet e bukura që Aldo mund të jetë duke ia dhuruar dikujt tjetër. Kështu që pse jo. Nuk është në natyrën time që të jem xheloze. Njerëzit nuk e besojnë që nuk kam asnjë ndjesi të keqe apo xhelozi brenda meje.

Është bërë shumë virale një video e tij ku është nën jorgan me Rizartën. Çfarë ke menduar kur e ke parë?

Unë kam qenë me mikeshën time më të ngushtë kur ma kanë dërguar videon. E pashë videon dhe kishte diçka që nuk shkonte aty. Edhe mënyra se si ishin formuar fjalitë nuk bënte sens. Një njeri i rritur e kupton këtë. Dhe duke analizuar tipin e Aldos, e kuptova që ka qenë duke folur për muskujt e barkut. Thjesht e njoh Aldon shumë mirë.

Po marrëdhënien e tij me Rizartën si e sheh? Mund të përputhen ata?

Nuk e njoh Rizartën. Aq sa kam parë, mendoj që është një vajzë e re, më duket shumë interesante, e lezetshme, e urtë. Nëse Aldo e ka parë si partnere potenciale, atëherë mua më bëhet qejfi. Dhe do ta takoja kur të dilte jashtë Aldon.